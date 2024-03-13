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TDV, Azerbaycan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı dağıtımına başladı

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan dolayısıyla Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda kolisi dağıtımına başladı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan dolayısıyla Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda kolisi dağıtımına başladı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği işbirliğinde TDV Bakü Türk Lisesi'nde düzenlenen yardım dağıtımına, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Büyükelçilik müşavirleri, TDV gönüllüleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, TDV'nin Türkiye'deki hayırseverlerin yardımlarını hem yurt içinde hem de yurt dışında dağıttığını ve "gönüllerin buluşmasını" sağladığını belirtti.

TDV'nin yardımlarının mutlaka bir yardıma ihtiyaç olduğu anlamına gelmediğini vurgulayan Bağcı, "Biz sadece Türkiye'den ve başka coğrafyalardan Müslümanların bağışlarıyla toplanan paralarla temin edilen gıdaların yine bir Müslüman'ın sofrasına ulaşmasını sağlıyoruz." dedi.

Bağcı, geçen yıl Türkiye'deki depremler, bu yıl ise Gazze'deki katliam nedeniyle ramazanı buruk yaşadıklarını dile getirerek, "Türkiye, Gazze'deki kardeşlerimize el uzatmak için çalışıyor. Onların acısını derinden hissediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık da Filistin'de yaşananlar nedeniyle buruk bir ramazan yaşadıklarını söyledi.

Açık, "TDV, dünyanın birçok yerinde ramazan sevincini, ramazandaki o paylaşım güzelliğini bütün kardeşleriyle, tüm insanlıkla paylaşmak istiyor. Anadolu'nun bağrından kopmuş duaları gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizle paylaşmaya geldik." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından koliler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Büyükelçi Bağcı ve öğrencilerin yardımıyla kamyona yüklendi.

Azerbaycan'da 3 bin Kur'an-ı Kerim dağıtılacak

TDV tarafından gönderilen 1000 gıda paketinin 450'si Bakü'de, 300'ü Saatlı-Sabirabad bölgesinde, 250'si ise Gence'de şehit ailelerine, gazilere ve ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek.

Ramazan boyunca Azerbaycan'da TDV'nin "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında 3 bin Kur'an-ı Kerim dağıtılacak.

Kaynak: AA / Güncel

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