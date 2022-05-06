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TCDD'den Sakarya için ilaçlama uyarısı Açıklaması

AA - İbrahim Yozoğlu - Güncel
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TCDD'den Sakarya için ilaçlama uyarısı Açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Arifiye-Osmaneli-Bilecik-Bozüyük-Enveriye istasyonları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu.

OSMANELİ, BİLECİK (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Arifiye-Osmaneli-Bilecik-Bozüyük-Enveriye istasyonları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, otla mücadelede kullanılacak ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu bildirildi.

Belirtilen demir yolu hat kesimleriyle istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"9-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında, Arifiye-Osmaneli-Bilecik-Bozüyük-Enveriye istasyonları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacaktır. Belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını uzak tutmaları önemle duyurulur."

AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel

Devlet Demiryolları, Türkiye Cumhuriyeti, Osmaneli, Bilecik, Güncel, Haberler

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