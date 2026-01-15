TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... MHP'li Kalaycı: "Önümüzdeki Süreçte Emeklilerimizin Beklentilerinin Karşılanacağına İnanıyoruz"

(TBMM) - MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emekli maaşları için söylediği sözün arkasında olduklarını belirterek "Önümüzdeki süreçte emeklilerimizin beklentilerinin karşılanacağına inanıyoruz. Gerek 7200 çalışma modeli, gerek birinci derece memurlara 3600 gösterge verilmesi gibi hususlarda düzenlemeler yapılacak" dedi. Ortalama emekli aylıklarında düşme olduğunu söyleyen Kalaycı, "Milli gelirden emekli aylığına payda düşme var. Bunun temel nedeni aylık bağlanış sisteminde değişikliktir. Yapılan değişikliklerde güncelleme katsayısının hesabında büyümeden yüzde 100 pay verilirken yüzde 30'a çekildi" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. Komisyonda, teklifte Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve bağlı şirketlere ilişkin yer alan düzenlemeye yönelik CHP grubunun verdiği "anayasaya aykırılık" önergesi reddedildi.

Bakırlıoğlu: "Milli gelirimiz katlanarak artmış olmasına rağmen emeklilerimizin milli gelirden aldığı pay neredeyse yarı yarıya düşmüş"

Kanun teklifinde en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasına ilişkin beşinci maddeye üzerine konuşan CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bakın 16 milyon 500 bin emeklinin 5 milyon kişinin en düşük emekli maaşı alması 20 bin lira açlık sınırı yani nasıl hesaplarsanız hesaplayın bu ücretle yaşamını sürdürüyor olması inanılır gibi değil birincisi. İkincisi, hep en düşük emekli maaşından bahsediyoruz. Ortalama emekli maaşı da 23-24.000 lira. O da çok düşük haliyle ve ciddi adaletsizliklerde bulunmaktadır. Esasına bakılırsa burada sağlam ve kalıcı bir düzenleme yapılması lazım, bu şekilde olmuyor. Bu şekilde devam etmiyor ve etmeyecek. Ortalama emekli aylıklarının kişi başına milli gelirine oranı 2003 yılında yüzde 51.9'muş. Ortalama emekli aylığının kişi başına milli gelire oranını 2025 yılında bu 28.9'a düşmüş. Yani emekli sayısı artmış. Milli gelirimiz o günden bugüne katlanarak artmış olmasına rağmen emeklilerimizin milli gelirden aldığı pay neredeyse yarı yarıya düşmüş. Bu hakkın tekrardan verilmesi lazım. Bu konuda önerge verdik. Sizlerin de desteğini bekliyoruz."

Usta: "Emekli aylığıyla, en düşük emekli aylığı neredeyse aynı noktaya geldi"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, iktidar partisiyle anlaşamadıkları bir noktanın olduğunu belirterek "Hep en düşük emekli aylığıyla asgari ücret karşılaştırılıyor. Bu yanlış. Ben hep karşılaştırırken ortalama emekli aylığı üzerinden yaptım. Oradan baktığımızda çok net bir şekilde bunu tartışacak bir yanı yok da. 2002 yılında en ortalama emekli aylığı asgari ücretin yüzde 122'siymiş. Yani yüzde 22 fazlaymış. Şimdi yüzde 78'e düşmüş. Bir defa bu tespiti yapalım. Dolayısıyla bunun en düşük emekli maaşından değil de ortalamadan bakmak gerekiyor çünkü esas problem aslında orada" ifadelerini kullandı.

Emekli aylığıyla, en düşük emekli aylığı neredeyse aynı noktaya geldiğine dikkat çeken Usta, "Bu sosyal güvenlik sistemi, anayasa ve adalet açısından ne derseniz deyin prim yatıranla prim yatırmayanın veya az prim yatıranla çok prim yatıranı aynı sepete koymanın bir anlamı yok. O adaletsizliği zaten gidermek gerekiyor" dedi.

Kalaycı: "MHP Genel Başkanımızın sözünün arkasındayız"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emekli maaşları için "sefalet ücreti" yorumunu yapması ve partisinin grup toplantısında "Onlar üzülürken bizler rahat olamayız, onları sefalet ücreti değil en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşımalıyız" sözünün arkasında olduklarını belirtti. Emeklilerin yanında olduklarını ifade eden Kalaycı, "Önümüzdeki süreçte emeklilerimizin beklentilerinin de karşılanacağına inanıyoruz. Gerek 7200 çalışma modeli, gerek birinci derece memurlara 3600 gösterge verilmesi gibi hususlarda düzenlemeler yapılacak. Ona kesin inanıyoruz" diye konuştu.

Ortalama emekli aylıklarında düşme olduğunu söyleyen Kalaycı, "Milli gelirden emekli aylığına payda düşme var. Bunun nedenlerini de aslında gerek sendika temsilcileri gerekse dernek temsilcilerimiz ifade etti. Bunun temel nedeni aylık bağlanış sisteminde değişikliktir. Benim bildiğim herhalde altı sefer tarih boyunca aylık bağlama sisteminde değişiklik yapıldı. En son 2008'de yapıldı. Ondan önce 99'da yapıldı. Buralarda da tamamen bağlanan aylığın düşmesine yönelik yani aylık bağlama oranlarında bir düşüş yapıldı ve güncelleme katsayısının hesabında büyümeden yüzde 100 pay verilirken yüzde 30'a çekildi. Bundan dolayı ortalama emekli aylıklarında düşüşün ana nedeni budur" ifadelerini kullandı.