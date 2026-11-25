(TBMM) - DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi görüşmelerinde, Şanlıurfa'da çiftçilerin üretim maliyetleri, sulama ücretleri ve ürünlerini satamama sorunları yaşadığını belirtti. Şenyaşar, Birecik'te depolarda alıcı bulamadığı için bekleyen fıstıklara, Suruç'ta tamamlanmayan drenaj kanalları nedeniyle su altında kalan tarım arazilerine ve Harran ile Akçakale'de kuruyan ürünlere dikkati çekti.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin değerlendirmeleriyle devam ediyor.

ŞENYAŞAR: HER ÜRÜNDE ÇİFTÇİ ZARAR EDİYORSA MESELE SİSTEMSELDİR

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, konuşmasına çiftçilerin yaşadığı sorunları anlattığı bir bilmeceyle başladı. Şenyaşar, "Her yıl zar atarak üretir, yoksulluk biçer. Karı belirsiz, zararı kesin, borcu ise peşini hiç bırakmaz. Emek verir, ülkeyi doyurur; üretirken yalnız, zarar ederken sahipsiz... Eminim bu salonda bulunan herkesin aklına 'çiftçi' gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dört bir yanında limondan zeytine, fıstıktan fındığa, elmadan üzüme, mısırdan tütüne kadar üreticilerin emeğinin karşılığını alamadığını söyleyen Şenyaşar, Şanlıurfa'daki çiftçilerin en büyük sorununun yalnızca tarımsal üretim maliyetleri olmadığını belirten Şenyaşar, üreticilerin ürünlerinden para kazanamadığını, sulama suyuna yüksek bedeller ödediğini ve üretim yapacak ekonomik gücünün giderek azaldığını ifade etti.

Doğru planlama ve su yönetimiyle Harran, Suruç, Akçakale ve Ceylanpınar ovalarının Türkiye'yi doyurabilecek potansiyele sahip olduğunu belirten Şenyaşar, Ceylanpınar'daki 1 milyon 633 bin dönümlük dünyanın en büyük tek parça tarım arazisinin Türkiye'nin tarımsal geleceği açısından önem taşıdığını söyledi. Şenyaşar, bu potansiyelin kötü yönetim ile kamuoyuna yansıyan hırsızlık ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle heba edildiğini savundu.

Şenyaşar, TÜİK verilerine göre Şanlıurfa'nın Türkiye'nin en büyük fıstık üretim merkezi olduğunu belirterek, "Bu nedenle biz Antep fıstığı değil, Urfa fıstığı diyoruz" dedi. Birecik fıstık halinde alıcı bulunamadığı için fıstıkların depolarda çürüdüğünü söyleyen Şenyaşar, boz kavlak fıstığın geçen yılki fiyatı olan yaklaşık 600 liradan işlem görmesine rağmen alıcısının olmadığını ifade etti. Şenyaşar, fıstık üreticilerinin ürünlerinin kendi adıyla tanınmasını, üreticinin korunmasını ve fıstık ithalatı baskısının sona ermesini istedi.

"SURUÇ'A SU GELDİ AMA DRENAJ KANALLARI YAPILMADI"

Şenyaşar, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suruç Sulama Tüneli'nin açılışını yaptığını ve tünelin tamamlanmasıyla bölgede tarımın gelişeceği, mevsimlik tarım işçilerinin tersine göç edeceği yönünde açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı. Aradan 12 yıl geçmesine rağmen drenaj kanallarının yapılmadığını belirten Şenyaşar, "Su geldi ama drenaj kanalları yapılmadı. Sonuç? Tarlaların yarısı su altında kaldı" dedi.

Suruçlu çiftçilerin drenaj kanallarının bir an önce tamamlanmasını ve tarlaların bataklık olmaktan çıkarılmasını istediğini kaydetti.

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ İÇİN SOMUT ADIM ÇAĞRISI

Mevsimlik tarım işçilerinin barınma, ulaşım ve temel yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini belirten Şenyaşar, konunun her bütçe döneminde gündeme getirildiğini söyledi. Bakanlığın diğer bakanlıklarla birlikte çalışma yürütüldüğünü ifade ettiğini aktaran Şenyaşar, "İyi de bu çalışmaların sonucu nerede? İşçiler insanca yaşayacağı koşullar için daha kaç yıl bekleyecek? Söz değil, artık somut adım istiyoruz" diye konuştu.

SULAMA ÜCRETLERİNDE TEK FİYAT UYGULAMASI BEKLENTİSİ

Fahiş sulama ücretleri nedeniyle Şanlıurfa'da çok sayıda tarım arazisinin bu yıl boş kaldığını söyleyen Şenyaşar, sulama birliklerindeki su fiyatlandırmasına ilişkin Bakanlığa soru önergesi verdiklerini belirtti. Önergeye verilen yanıtta Su Kullanım Hizmet Bedeli'nde tek fiyat uygulamasına geçileceğinin bildirildiğini aktaran Şenyaşar, bu açıklamayı çiftçiler adına olumlu karşıladıklarını ifade etti.

Şenyaşar, düzenlemenin bir an önce TBMM Genel Kurulu'na getirilerek hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi. Bakanın sık sık "Her zaman çiftçimizin yanındayız" ifadesini kullandığını belirten Şenyaşar, Harran ve Akçakale'de bu yıl on binlerce dönüm tarladaki ürünlerin DEDAŞ'ın elektrik kesintisi gerekçesiyle kuruduğunu savundu.

Kaynak: ANKA