TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu… Cevdet Akay: Diyanet İşleri Başkanlığı 3 Ayda 41 Kamu İdaresinin 27'sinden Daha Fazla Harcama Yapmış

(TBMM) - Diyanet İşleri Başkanlığı'na yeni yetkiler tanıyan düzenlemelerin de yer aldığı torba kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, " Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mesleki ve teknik eğitim kalemi 421 milyon, bu ödenek 116 üniversiteyi geride bırakan bir ödenek. Başkanlığın üç aylık harcaması 2025 Mart sonu itibarıyla 32 milyar 540 milyon olmuş. Bu süre içerisinde Dışişleri Bakanlığı 7 milyar civarında, Ticaret Bakanlığı 8 milyar civarında, Kültür ve Turizm Bakanlığı 11 milyar civarında harcama yapmış. 41 kamu idaresinin 27'sinden daha fazla bir harcamadan bahsediyoruz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 29 maddeden oluşan Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. Teklif, Diyanet İşleri Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurumu ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun teşkilat yapısı, görev ve yetkileri, personelinin atama, mali ve sosyal haklarını düzenliyor.

" Diyanet İşleri Başkanlığı'nın günlük harcaması 161,5 milyon liraya tekabül ediyor"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, konuşmasında şunları söyledi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili maddelerden başlayalım. 2024 yılı bütçesi 91 milyar 824 milyon liraydı 2025 yılı bütçesi 130,1 milyar yüzde 41'lik bir artış var. Ciddi, muazzam bir bütçeden bahsediyoruz. Bütçesi bir sürü bakanlıktan daha fazla Ticaret Bakanlığı 56 milyar lira, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 53 milyar lira, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 124 milyar lira. Buradaki rakam ciddi bir rakam. 2025 yılında mesleki ve teknik eğitim kalemi 421 milyon, bu ödenek 116 üniversiteyi geride bırakan bir ödenek. Başkanlığın üç aylık harcaması 2025 Mart sonu itibarıyla 32 milyar 540 milyon olmuş. Bu süre içerisinde Dışişleri Bakanlığı 7 milyar civarında, Ticaret Bakanlığı 8 milyar civarında, Kültür ve Turizm Bakanlığı 11 milyar civarında harcama yapmış. 41 kamu idaresinin 27'sinden daha fazla bir harcamadan bahsediyoruz. Yani günlük 161,5 milyon liraya tekabül ediyor.

"Diyanet Vakfı araç kiralayıp Diyanet İşleri Başkanlığı'na vermiş"

Ultra lüks araçların kiralanmasına devam ediliyor. Bütçe döneminde burada gördük, bütün bakanlar, bakanlıkların üst düzey yöneticileri son derece lüks araçlarla buraya geldiler ve bu araçları da kullanmaya devam ediyorlar. Diyanet Vakfı'ndan Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilen 23 adet araç var. Bunun 9 adetini kiralamış diğeri de Diyanet Vakfı'nın mülkiyetinde. Kiralayıp Diyanet İşleri Başkanlığı'na vermiş. Bu konularla ilgili gerekli tedbirlerin mutlaka alınması ve tasarruf tedbirlerine uyulması gerekiyor.

Bütçe görüşmelerinde sormuştuk; eğitim hizmetleri bütçesi var, 2023 ve 2024'te ödenek yokken 2025 bütçe kanununda eğitim hizmetleri müdürlüğü kapsamında geçici süreli çalışanlar için 4 milyar 991 milyonluk bir ödenek konulmuş. Bunun cevabını alamamıştım, bu ödeneği 2025 yılı mart sonu itibari ile veya ne zaman çıktıysa ne kadarı kullanılmış, burada kaç kişi istihdam edilmiş ve bu istihdam edilen kişiler nerelerde istihdam edilmiş bu konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz.

"Diyanet İşler Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu tarafından denetlenmeli"

Diyanet İşleri'nin 2023 yılı faaliyet raporunda 3 farklı kampanya ile toplanan paralar, bağışlar, yardımlar var. Bu faaliyet raporunda 120 milyon lira olarak ifade edilen tutar aynı dönemin Sayıştay raporunda 21 milyon lira olarak yazılmış. Aradaki fark nereden ileri geliyor, muhasebe hatası mı, yoksa başka bir türlü bir konu mu var? Bunun da açıklanması izaha muhtaç. 3, 4 ve 5 maddelerde dikkat çeken bazı konular var. Burada hac ve umre seyahatlerinin yürütülmesi, burada yapılan harcamaların denetlenmesi Başkanlığa gerektiği durumlarda da Cumhurbaşkanlığına bırakılmış. Burada bir düzenin olması önemli. Ben bir öneride bulunacağım. En azından 2 veya 3 yılda bir Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından, geçmişe dönük yıllarla beraber denetlenmesi kaydıyla, bunun bir denetim raporu haline getirilmesi ve meclise de ayrıntılı bilgi verilmesi önem arz ediyor. Çünkü özel hesaplar konusu var.

"Eş, dost, akraba atamaları Diyanet İşleri Başkanlığı'nda var"

Diyanet İşleri'nin KPSS sınavı haricinde mülakatla açıktan alımları var. Oradaki kadro pozisyonunun üç katı kadar kişi mülakata çağırılıyor, mülakat sonucunda da istihdam edilecek. Mülakatla ilgili çekincelerimi biliyorsunuz. Burada Eş, dost, akraba atamalarının önüne geçilmesi açısından bu çok önemli. Mülakatlarda tarafsızlık maalesef korunamıyor ve bütün kurumlarda olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da bu tip atamaları görüyoruz."