Uyuşturucu Krizi TBMM'de Tartışıldı

(TBMM) - Yeni Yol Grubu'nun önerisi üzerine Genel Kurul'da konuşan İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, "Millet her gün 'Ünlü topladık' haberleri görmekten bıktı usandı. Kullanıcıyı alıp kelepçeleyerek uyuşturucunun kökü mü kurur? Uyuşturucunun kökü kullanıcı da değil uyuşturucunun kökü baronlardadır. Asıl mesele şudur: Bu iş milyarlarca dolarlık bir ticarettir. Bu iş gemilerle yapılır, limanlarla yapılır, para transferleriyle yapılır, kara para aklamalarıyla yapılır. Bakın, daha dün ne oldu? 10 ton kokain yakalandı. Uluslararası sularda İspanyol ve Fransızlar bir gemide operasyon yaptı ve ne çıktı biliyor musunuz? Gemi Türk gemisi çıktı. Şimdi, buradan soruyorum: Bu gemi kimin gemisi? Bu gemi hangi şirkete ait? Bu geminin arkasında hangi patronlar var, o patronlarla hangi siyasiler ilişkili? Bunları açıklayın, milletin yüzüne bakarak açıklayın ama açıklamıyorsunuz" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri için toplandı. Yeni Yol Grubu'nun bağımlılıkla mücadele önerisi, DEM Parti'nin ise emeklilere ilişkin önerisi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

Yeni Yol Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, grup önerisi üzerine yaptığı konuşmada, "Bu ülkede bağımlılık artık birkaç kişinin kişisel sorunu, hikayesi değildir; görmezden gelindikçe büyüyen, sessizce yayılan bir toplumsal çöküştür. Yakalama sayıları artıyor, operasyonlar yapılıyor, manşetler atılıyor ama aynı hızla kaybettiğimiz gençler için iyileştiren, onaran, yeniden ayağa kaldıran bir sistem kurulamıyor. İşte, bu yüzden bağımlılık bugün bir güvenlik başlığı değil, ülkenin geleceğini doğrudan ilgilendiren yapısal bir krizdir" dedi.

"Türkiye, uyuşturucu maddeler açısından yalnızca bir transit ülke olmaktan çıkmış, iç tüketimin hızla arttığı bir hedef haline gelmiştir"

Uyuşturucu madde bağımlılığı, sanal kumar, yasa dışı bahis, dijital oyun bağımlılığı ve benzeri davranışsal bağımlılıkların özellikle gençler arasında alarm verici bir yaygınlık gösterdiğini sözlerine ekleyen Kaya, şöyle konuştu:

"Son dönemde kamuoyunda geniş yankı uyandıran, art arda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları bize çok net bir gerçeği göstermektedir. Bu mesele artık marjinal alanlarla sınırlı değildir. Gençlerin rol model olarak gördüğü, ekranlarda, sosyal medyada görünür olan isimlerin dahi bu tabloya dahil edildiği bir noktadayız. Burasını önemsiyorum ve özellikle dikkatlerinize sunuyorum: Gençlere rol model sunamayan bir ülkede rol modelleri suç dosyalarında görüyoruz. Bu tablo, bağımlılığın artık bireysel tercihlerle açıklanamayacak kadar derinleştiğini, toplumsal dokuyu tehdit eden acil ve yapısal bir kriz haline geldiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bağımlılık bir sonuçtur değerli arkadaşlar, asıl sorgulanması gereken bu sonucu üreten düzendir. Resmi veriler ve uluslararası raporlar da bu tabloyu doğrulamaktadır. Türkiye, uyuşturucu maddeler açısından yalnızca bir transit ülke olmaktan çıkmış, iç tüketimin hızla arttığı bir hedef haline gelmiştir. Özellikle sentetik maddelere ilişkin yakalama miktarları ve kullanım yaygınlığı son yıllarda giderek artmıştır"

"Biz sorduk iktidar sustu; biz uyardık yürütme görmezden geldi"

Yeni Yol Grubu olarak bağımlılıklar ve bağlantılı suç yapılarıyla mücadele konusunu uzun süredir Meclisi'in gündemine taşıdıklarını hatırlatan kaya, bugüne kadar "sanal kumar ve yasa dışı bahis", "çeteleşme ve mafya ilişkileri" ile "uyuşturucuyla mücadele" başlıklarında 79 soru önergesi, 5 Meclis araştırması önergesi ve 2 kanun teklifi verdiklerini söyledi. Kaya, "Arzı, suçu, kullanıcıyı, tedaviyi, rehabilitasyonu defalarca konuştuk. Biz sorduk iktidar sustu; biz uyardık yürütme görmezden geldi. Bu tablo; ihmalin, gecikmenin ve duyarsızlığın bir sonucudur. Bu da bize şunu göstermektedir: Arzın yeterince kesilemediği, talebin azaltılamadığı, tedaviye erişimin sınırlı kaldığı ve rehabilitasyon sonrası sosyal destek mekanizmalarının kurulamadığı bir sistemde bağımlılıkla mücadele sürdürülebilir değildir" diye konuştu.

İYİ Partili Türkoğlu: Millet her gün ekranlarda artistleri görmekten bıktı usandı

Yeni Yol Grubu'nun önerisine ilişkin söz alan İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Türkiye'de uyuşturucu meselesinin artık bir asayiş meselesi değil, beka meselesi olduğunu söyledi. Türkoğlu, son dönemde artan operasyonlar üzerinden eleştirilerini sıraladı. "Millet her gün ekranlarda artistleri görmekten bıktı usandı, her gün ekranda aynı isimler, aynı yüzler, ayni magazin manşetleri" diyen Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Şimdi de Oktay Kaynarca'ya arzıendam yaptırıyorsunuz. Soruyorum: Bu illetin sorumlusu Oktay Kaynarca mı, Aleyhine Tilki mi, İrem Sak mı, Melisa Döngel mi, Ezgi Eyüboğlu mu, Dilan Polat mı, Derin Talu mu, Berrak Tüzünataç mı, Demet Evgar mı, Mehmet Akif Ersoy mu, Veyis Ateş mi, Rümeysa Cebeci mi? Allah aşkına, bu ülkenin çocuklarını bu insanlar mı zehirliyor? Millet her gün 'Ünlü topladık' haberleri görmekten bıktı usandı. Kullanıcıyı alıp kelepçeleyerek uyuşturucunun kökü mü kurur? Uyuşturucunun kökü kullanıcı da değil uyuşturucunun kökü baronlardadır. Asıl mesele şudur: Bu iş milyarlarca dolarlık bir ticarettir. Bu iş gemilerle yapılır, limanlarla yapılır, para transferleriyle yapılır, kara para aklamalarıyla yapılır. Bakın, daha dün ne oldu? 10 ton kokain yakalandı. Uluslararası sularda İspanyol ve Fransızlar bir gemide operasyon yaptı ve ne çıktı biliyor musunuz? Gemi Türk gemisi çıktı. Şimdi, buradan soruyorum: Bu gemi kimin gemisi? Bu gemi hangi şirkete ait? Bu geminin arkasında hangi patronlar var, o patronlarla hangi siyasiler ilişkili? Bunları açıklayın, milletin yüzüne bakarak açıklayın ama açıklamıyorsunuz çünkü küçük balıkları göstermek kolay ama büyük balıklar hep derin sularda saklanıyor. Biz de diyoruz ki: Bir tane baron getirin, bir tane; bu işi organize eden, parasını kazanan, gemiyi kaldıran, parayı aklayan bir tane baron. Görelim bakalım, hukuk nasıl işliyor."

DEM Partili Olan: Uyuşturucu ticareti dijital platformlar üzerinden endüstriyel ölçekte yürütülen karanlık bir ekonomi haline gelmiştir

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan da Yeni Yol Grubu'nun önerisine ilişkin, "Türkiye'nin artık görmezden gelemeyeceği bir gerçeği konuşuyoruz; uyuşturucu, sanal kumar ve yasa dışı bahis. Uyuşturucu ticareti dijital platformlar üzerinden endüstriyel ölçekte yürütülen karanlık bir ekonomi haline gelmiştir. Bu organize yapı artık sıradan bir sokak suçunu değil sermaye birikimini yaratan uluslararası bir sektörün Türkiye ayağını tarif etmektedir. Bu ağlar kimi kamu görevlileriyle, yerel kolluk birimleriyle ve zaman zaman bazı siyasi figürlerle temas ettiği iddiasıyla gündeme gelmektedir. Bu yalnızca kriminal bir mesele değildir, devletin egemenlik kapasitesini ve kamu düzenini aşındıran toplumsal bir çürüme halinin habercisidir" ifadesini kullandı.

CHP'li Gökçek: Bu para milyonların cebinden sökülüp alınıp suç şebekelerine, kumar baronlarına aktarılıyor

CHP Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Ali Gökçek de yasa dışı bahis ve sanal kumarın yalnızca bireysel bir sorun değil, "toplumsal bir çöküş" yarattığını söyledi. Yasa dışı bahise karşı yeterli ciddiyet gösterilmediği her gün binlerce ailenin daha mağdur olduğunu belirten Gökçek, bu alanın kara para aklama, uyuşturucu ticareti ve terörün finansmanı için kullanılan devasa bir pazar haline geldiğini ifade etti. Türkiye'de yasa dışı bahis pazarının 50 milyar doların üzerinde olduğunun konuşulduğunu aktaran Gökçek, bu paranın ne vergiye girdiğini ne üretime ne sanayiye ne de gençlerin geleceğine harcandığını söyledi. Gökçek, "Bu para milyonların cebinden sökülüp alınıp suç şebekelerine, kumar baronlarına aktarılıyor" dedi.

Yasa dışı bahisin artmasının temel nedeninin iktidarın yarattığı ekonomik ve toplumsal tahribat olduğunu savunan Gökçek, enflasyon altında ezilen, kirasını ödeyemeyen ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yurttaşların "ayı kurtarma" umuduyla bu sitelerin ağına düştüğünü dile getirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yasa dışı bahis sitelerini kapattığını ancak her kapatılan sitenin yerine kısa sürede yenilerinin açıldığını belirten Gökçek, bu alanda yeterli kararlılık gösterilmediğini söyledi. Gökçek, iktidarın bazı konularda internet sitelerine karşı sergilediği hassasiyeti yasa dışı bahisle mücadelede görmediklerini ifade etti.

Konuşmasında Milli Piyango'nun internet sitesine de dikkat çeken Gökçek, sitenin görünüm ve işleyiş itibarıyla bir "sanal casino"dan farkı olmadığını savundu. İnternette "sanal casino" araması yapıldığında Milli Piyango sitesinin ilk sıralarda çıktığını belirten Gökçek, bunun kamuoyuna anlatılması gereken ciddi bir sorun olduğunu söyledi. Milli Piyango sitesinde yer alan kampanyalara da değinen Gökçek, "Kankanı getir, bonus yanına gelir", "Arkadaşınla şansını katla. 200 TL sana, 100 TL ona" gibi ifadelerle insanların kumara teşvik edildiğini ifade etti. Gökçek, hiç kumarla ilişkisi olmayan kişilerin dahi bu kampanyalarla sisteme çekilmeye çalışıldığını belirterek, "Biz burada 'Kumarı nasıl bitireceğiz?' diye düşünürken bu teşviklerle karşı karşıyayız" dedi.

"Çeyrek asırlık iktidarın sonucu, emeklilerin otel odalarında sefalet içinde yaşamaya mahkum edilmesidir"

Öte yandan DEM Parti'nin emekli aylıklarının yoksulluk sınırına göre belirlenmesi için atılması gereken adımlara dair verdiği öneriye dair konuşan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, emekli aylıklarının açlık sınırının çok altında olduğunu belirterek, emeklilerin "tam bir istismara" maruz kaldığını söyledi. Çalışkan, 40-50 yıl bu ülkeye hizmet etmiş emeklilere reva görülen maaşların rencide edici düzeyde olduğunu ifade etti.

Günlerdir Meclis'te tüm siyasi partilerin emeklilerin durumunun görüşülmesi yönünde çağrı yaptığını anımsatan Çalışkan, ana muhalefetin 24 saatlik emekli eylemine rağmen iktidarın bu taleplere kulak tıkadığını söyledi. Çalışkan, "Çeyrek asırlık iktidarın sonucu, emeklilerin otel odalarında sefalet içinde yaşamaya mahkum edilmesidir" diye konuştu. Kaynak tartışmalarına da değinen Çalışkan, "Eğer gerçekten bu ülkenin imkanları kısıtlı olsa herkes bağrına taş basar. Ama müteahhitlere, yandaşlara, israfa, faize, kur korumalı mevduata gelince kaynak bulunuyor; emekliye gelince 'Kaynak yok' deniyor. İşte bu insanları isyana sevk ediyor" ifadelerini kullandı.

"Mazlumun, garibin, yaşlının, büyüğün bedduasından kaçının.."

Yaşlılara ücretsiz ulaşım ve sosyal yardımların çözüm olmadığını savunan Çalışkan, bunun emeklileri rencide ettiğini söyledi. Emeklilerin yüzde 70'inin çalıştığını, yüzde 25'inin ise iş aradığını belirten Çalışkan, Saadet Partisi'nin en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması için teklif verdiğini ve kısa sürede 720 bin imza toplandığını hatırlattı.

İktidar sıralarına seslenen Çalışkan, "Hiç olmazsa bu teklifi reddederken emeklilerin iyi bir yaşam sürdüğünü söylemekten vazgeçin. Bilesiniz ki

mazlumun ahı indirir şahı. Mazlumun, garibin, yaşlının, büyüğün bedduasından kaçının ve burada size söylenen şey, gelin, bir komisyon kuralım, şu emekli büyüklerimizin durumunu bir inceleyelim; kaynak varsa çözelim, değilse kör inattan, kuru inattan vazgeçelim. Bu açıdan, bugün emeklilere reva görülen bu hayat asla kabul edilemez" diye konuştu.