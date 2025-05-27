TBMM Genel Kurulu... Erhan Usta: Temel Sorun Erdoğan'ın Kendisidir, Nihai Çözüm de Erdoğan'ın Gitmesidir

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan İyi Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Nereye dokunsanız her taraf birden patlıyor. Bu krizin aşılması ancak bir toplumsal mutabakatla olur. Herkesin işin içinde olduğu bir mutabakatla yapılabilir. Erdoğan'ın seçime gidip seçime kadar da bir toplumsal mutabakatla ekonomi programı uygulamasıyla olur. Temel sorun Erdoğan'ın kendisidir, nihai çözüm de Erdoğan'ın gitmesidir" dedi. CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise, "Temmuz ayında yapılacak bir zammın insanların ev, AŞ hakkı için çok önemli olduğunu hatırlatmak isterim. Neden hatırlatıyorum; çünkü sokakta değilsiniz, emekliden, asgari ücretliden haberiniz yok. Ama biz sokakta olduğumuz için insanlar bize taleplerini ağlayarak iletiyor" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti ve DEM Parti tarafından Türkiye ekonomisinde yaşanan sıkıntılar ve bunların çözümüne ilişkin hususların araştırılmasına yönelik verilen öneriler AK Parti- MHP oylarıyla reddedildi.

"Temel sorun Erdoğan'ın kendisidir, nihai çözüm de Erdoğan'ın gitmesidir"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta şunları söyledi:

"Yeni Şafak, Erdoğan'ın yılmaz savunucusu olan bir gazete. Biz bile iktidarı bu kadar sert eleştiremiyoruz. Burada bir iyi niyet yok. Yeni Şafak'ın bugünkü amacı da ekonomi yönetimini göndermek, Naci Ağbal yönetimini gönderdiği gibi. Sanki kendileri geldiğinde daha iyisini yapacaklarmış gibi. Artık AK Parti hükümetlerinin ve getireceği bir ekip kalmadı. Bir tanesi geliyor gidene rahmet okutuyor. Yapılması gereken şey toplumsal bir mutabakatla bir ekonomik program uygulanmak zorundadır. Toplumun bütün kesimlerinin inandığı, güvendiği, elini taşın altına koyabileceği bir program uygulanması gerekiyor. Normal şartlarda bizim muhalefet olarak böyle bir öneride bulunmamız gerekiyor. Kendiniz bozdunuz kendiniz yapın dememiz gerekiyor. Ancak vatan, millet sevgimiz bizi böyle bir öneride bulunmaya itiyor. İktidar tarafının da normal şartlarda bu öneriye hayır demeyip, araştırma komisyonunu kurması gerekiyor.

'Emekli maaşları arttırılsın' dediğimizde buna Mehmet Şimşek karşı çıkıyor ve bütçe açığını arttıramayız diyor. 'Asgari ücret arttırılmalı' diyoruz sanayici biz zor durumdayız diyor. Faizi arttırsak bu sefer enflasyon artıyor, işletmeler zora girecek deniliyor. Faiz düşürülse sıcak para gelmeyecek, ödemeler dengesinde sorunlarla karşılaşacağız deniliyor. Nereye dokunsanız her taraf birden patlıyor. Bu krizin aşılması ancak bir toplumsal mutabakatla olur. Herkesin işin içinde olduğu bir mutabakatla yapılabilir. Erdoğan'ın seçime gidip seçime kadar da bir toplumsal mutabakatla ekonomi programı uygulayarak olur. Temel sorun Erdoğan'ın kendisidir, nihai çözüm de Erdoğan'ın gitmesidir."

"Bugün Türkiye bir vizyon krizinin tam ortasında"

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale ise, "Bugün Türkiye sadece bir ekonomik kriz yaşamıyor, sadece bir adalet krizi de yaşamıyor. Bugün Türkiye bir vizyon krizinin tam ortasında. Her 4 kişiden 1'i kredi kartının minimum tutarını bile ödeyemiyor. Kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınmış kişi sayısı bu yılın ilk 4 ayında 700 bini geçti. Geçen seneye göre yüzde 55'lik bir artış var. Ahlaki çöküşe baktığımızda; her gün bir yasa dışı bahis çetesi çökertiliyor. Düzgün bir düzenleme yok ve insanlar artık alın teriyle kazanamayacakları parayı yasa dışı bahisten kazanmaya çalışıyor. Bütün bu fotoğraflar bize adalet krizini, ahlaki krizi, ekonomik krizi gösteriyor" dedi.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, "Yılbaşında enflasyonun altında TÜİK yalanlarına güvenilerek memur maaşına zam yapıldı, asgari ücret belirlendi. Ne var ki hedef enflasyonda düzeltme iken ülkede yaşanan belli olaylar neticesinde enflasyon beklenenin çok üzerinde çıktı. Bu durumda çalışanların yılbaşında aldıkları maaş sabit kalırken giderleri her saniye artarak devam ediyor. Böyle bir durumda Meclis'e düşen birinci görev çalışan kesimin, maaşlıların, emeklilerin yaşam kalitesini düzeltmek, maaşlarına bir iyileştirme yapmak için gayret etmek olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Denizli'de bu fiyata tavuk kümesi bile yok ama ev kiralarını 5 bin lira zannediyor"

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise şu ifadelere yer verdi:

"Asgari ücret 22 bin lira değil de 52 bin lira olsa ev kiraları 5 bin liradan 15 bin liraya çıkar' diyen bir zihniyetin dayatmasıyla karşı karşıyayız. 5 bin liraya Nihat Zeybekçi'nin memleketi Denizli'de tavuk kümesi bile yok ama ev kiralarını 5 bin lira zannediyor. Bu asgari ücreti çok gören bir anlayış zam yapmayı düşünüyor mu bilmiyoruz. Temmuz ayında yapılacak bir zammın insanların ev, AŞ hakkı için çok önemli olduğunu hatırlatmak isterim. Neden hatırlatıyorum; çünkü sokakta değilsiniz, emekliden, asgari ücretliden haberiniz yok. Ama biz sokakta olduğumuz için insanlar bize taleplerini ağlayarak iletiyor. Şu anki talepleri de asgari ücretin insanca yaşam seviyesine yükseltilmesi. İnsanca seviyesi bir lokantada 4 kişi döner ekmek yediğinizde ödediğiniz hesaba bakarak insanca yaşam seviyesini anlayabilirsiniz. Sinemaya gittiğinizde insanca yaşam seviyesini anlayabilirsiniz ama sizin böyle bir derdiniz olmadığı için milletin sesini duymuyorsunuz."