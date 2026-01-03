TBMM Başkanvekili Adan, Mısır Çarşısı esnafını ziyaretinde konuştu Açıklaması

TBMM Başkanvekili Celal Adan, ekonomiye yönelik manipülasyonların bir kısmının sadece rakamlarla ilişkili olmadığını belirterek, " Türkiye'nin bağımsızlığına ilişkin birileri fiyat üzerinden psikoloji kurmakta, umutsuzluk üzerinden siyaset devşirmeye çalışmaktadır. Türk milleti, iradesini hiçbir baskıya ipotek ettirmeyecek bir karaktere sahiptir." dedi.

Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla başlatılan "Hayırlı Günler Komşum-Derdin Derdimizdir" temalı sohbet toplantıları kapsamında Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneğini ziyaret etti.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Adan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla başlayan istişare buluşmaları kapsamında bir araya geldiklerini, buluşmaların amacının milletin sesine kulak vermek, esnafla aynı masada buluşmak ve dayanışmalarını canlı tutmak olduğunu söyledi.

Adan, Mısır Çarşısı'nın sadece ticaret yapılan bir yer değil, İstanbul'un mutfağı, sofrası olduğunu dile getirerek, "Neredeyse 4 asra varan tarihçesiyle kadim bir çınar gibi İstanbul'un ortasında gurur nişanemiz olarak yaşamaktadır. Bu çarşının her taşı, dükkanı ve esnafı bizim için değerlidir. Sayın Devlet Bahçeli Bey'in çağrısı açıktır. Kapısı açılmayan, hali sorulmayan, derdi dinlenmeyen kimse kalmayacaktır." diye konuştu.

"Yabancı kapılarında medet arayan anlayışlar var"

Ekonomide yaşanan dalgalanmaların yalnızca Türkiye'de değil bütün dünyada etkisini sürdürdüğünü belirten Adan, mühim olanın, sıkıntı anında akıl ve dirayeti kaybetmemek, üretimden kopmamak ve dayanışmayı büyütmek olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanvekili Adan, Türkiye'nin geçmişte birçok ekonomik saldırıyı göğüslediğinin, her defasında güçlenerek yoluna devam ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ekonomiye yönelik manipülasyonların bir kısmı sadece rakamlarla ilişkili değildir. Türkiye'nin bağımsızlığına ilişkin birileri fiyat üzerinden psikoloji kurmakta, umutsuzluk üzerinden siyaset devşirmeye çalışmaktadır. Türk milleti iradesini hiçbir baskıya ipotek ettirmeyecek bir karaktere sahiptir. Ekonomi dalgalanmalarına çözüm üretmek yerine devlete karşı bir söylem malzemesine dönüştürmeye çalışanlar vardır. Teslimiyetin refah getireceğini zanneden, yabancı kapılarında medet arayan anlayışlar vardır. Buna rıza göstermeyiz. Ana muhalefetin, hukuk meseleleri dolayısıyla Türkiye'yi Batı başkentlerinde şikayet etmeleri, bu telaş, her şeyden önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı büyük bir saygısızlıktır."

"Milletimizin huzuru için tavizsiz bir irade ortaya koyulmaktadır"

Devlet hayatının en temel gerçeklerinden birinin de güvenlik olduğunu ifade eden Adan, güvenliğin bulunmadığı yerde ticaretin de huzurun da olmayacağını söyledi.

Adan, Türkiye'nin terörle mücadelede tarihin en güçlü dönemeçlerinden birini yaşadığına işaret ederek, "Sınırlarımızın içinde ve ötesinde terörün hareket alanı çok ciddi şekilde daralmıştır. Milletimizin huzuru için tavizsiz bir irade ortaya koyulmaktadır. Terörün bittiği yerde hayat, huzur, bereket vardır. Mısır Çarşısı'nda bugün daha güvenli alışveriş yapılabiliyorsa bu güvenlik sayesindedir. Terörsüz Türkiye hedefi milletin ortak hedefidir, milli bir projedir. Bu işin milli bir proje olduğunun delillerinin en başında Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in bu süreci yürütmüş olması vardır. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, bu meseleyi bir devlet politikası haline getirmiştir." diye konuştu.

Celal Adan, Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecindeki rolüne değinerek, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımızın gündeme getirdiği konu, bu meselenin TBMM'de bir komisyon marifetiyle Meclis'in sorumluluk alması konusundaki irade, karşılık bulmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kurulduğundan bugüne muhalefetin 'Meclis'in itibarını kaybettiği' şeklindeki beyanlarını hep beraber duyduk. Gördük ki TBMM Komisyonuna, Türkiye koşarak gitti, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütleri, sendika başkanları, herkes oraya gitti. O zaman şu gerçekle karşı karşıyaydık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, Meclis'in, muhalefetin dediği gibi itibarını kaybettiği gerçeğinin doğru olmadığı ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi komisyona İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Milli İstihbarat Teşkilat Başkanı gidip bilgi vermiştir ve Cumhurbaşkanımız bu meseleyi üstlenmiş, sonuna kadar arkasında durarak süreci yönetmeye başlamıştır."

"Kimse Türkiye'ye tekrar terörü getiremez"

Terör meselesinin çözüldüğüne inandığını belirten Adan, "Eksiklikler var, birtakım problemler yaratmak isteyenler var. Bazı dışarıdan güçler bu işi tahrik ediyor, bunların gücü yetmez. Kimse Türkiye'ye tekrar terörü getiremez. Bunu düşünenler akıllı olsunlar. Devletin gücü büyüktür, bunu bozmaya çalışanlara da devlet çok sert bir şekilde cevabını verecektir. Terörsüz Türkiye bir devlet politikasıdır. Devletin tüm kurumları bu konuda sorumluluk almıştır. Buradan çok güçlü çıkacağız, Türkiye kendi meselesine odaklanacak." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından Mısır Çarşısı esnafını ziyaret eden Adan, esnafla sohbet ederek isteklerini dinledi.

Dernek yöneticilerinin, Mısır Çarşısı'ndaki dükkanlara yüksek kira zammı uygulandığını ifade ederek, konunun Bahçeli'ye aktarılmasını istemesi üzerine Adan da Ankara'ya döndüğünde sorunla ilgileneceklerini söyledi.

Adan'a, ziyaretinde MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, İl Başkan Yardımcısı Yaşar Kaba, Dernek Başkanı Sami Koyuncu ve dernek yöneticileri eşlik etti.