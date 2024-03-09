TBMM Başkanvekili Celal Adan: Seçimde birlik ve beraberliği savunan Cumhur İttifakı birinci oldu

TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Seçimde ülkenin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini savunan Cumhur İttifakı parlamentoda birinci oldu ve Cumhurbaşkanımız da büyük bir oyla tekrar Cumhurbaşkanı oldu. Bunu siz yaptınız, siz başardınız. Bir şey daha başarmak mecburiyetindeyiz." dedi.

Adan, MHP Kağızman Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Adan, "Bizim birliğimizi, beraberliğimizi Allah'ın izniyle hiç kimse bozamayacak. Dış güçlere teslim olmuş belli güçler, zaman zaman Türkiye ile oynuyorlar. Bazen fırsat bulduklarında Meclis'i bombalıyorlar bazen Genelkurmayı basıyorlar ama siz değerli vatandaşlarımız bu olayları takip ettikten sonra sandığa gittiğinde de bunların dersini veriyor." diye konuştu.

14-28 Mayıs 2023 seçimlerini hatırlatan Adan, şöyle devam etti:

"Bu seçimde ülkenin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini savunan Cumhur İttifakı parlamentoda birinci oldu ve Cumhurbaşkanımız da büyük bir oyla tekrar Cumhurbaşkanı oldu. Bunu siz yaptınız, siz başardınız. Bir şey daha başarmak mecburiyetindeyiz. Türkiye'de yaşayan her insanımızı Diyarbakır'dan Edirne'ye kadar, Tunceli'den Yozgat'a kadar her vatandaşı kardeş kabul edenlerin Türkiye'de kazanması lazım. Ayrımcıların bizi değişik çatışmalara, sürüklemek isteyenlerin nefesinin kesilmesi lazım."

Adan, uzun yıllardır siyaset yaptığını, öğrencilik yıllarından beri siyaseti ve Türkiye'yi takip ettiğini söyledi.

Gittiği yerlerde karşılaştığı manzaralarla ilgili düşüncelerini aktaran Adan, "Nereye gidersem gideyim, hangi yere varırsam varayım yetimin parasında, devletin kasasında gözü olmayan, sadece onurlu yaşamak isteyen vatandaşlarımız bana bir 'Allah'a çok şükür ki muhalefet kazanmadı' diyor. Niye? diye sorduğumda, 'Bakın her gün birbirinin aleyhinde neler söylüyorlar, bunlar bu ülkeyi nasıl yönetecekler?' diyor. Cumhurbaşkanı adayı yaptıklarının aleyhinde konuşuyorlar, birbirlerinin aleyhinde konuşuyorlar. Oysa sağlıklı bir şekilde Türkiye'nin projelere, kalkınmaya ve gelişmeye ihtiyacı var. Bu meseleleri yüreğine sığdırmış olanların iktidar olması lazım." ifadelerini kullandı.

"Birlik ve beraberlik olunca 7 düvelle mücadele ettik"

Adan, Cumhur İttifakı'nın Kağızman Belediye Başkan adayı Emrullah Koman'ın "Benim aşkım Kağızman" diyerek yüreğini vatandaşlara teslim ettiğini belirtti.

Kars, Ağrı, Diyarbakır, Tunceli ve Türkiye'nin her tarafında Cumhur İttifakı'nın çok güçlü bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Adan, şunları kaydetti:

"Çünkü Cumhur İttifakı'nın beraberliğinde menfaat söz konusu değildir. Bugün burada bulunan bütün vatandaşlarımıza, Tunceli'den Edirne'ye kadar bütün vatandaşlarımıza sorduğumuzda 'Bizim birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var' diyor. Birlik ve beraberlik olunca 7 düvelle mücadele ettik ve ezanı hür, bayrağı hür Türk devletini kurduk. O gün kurulan devletin imkanları ile bugünkü imkanları mukayese ettiğimizde bugün çok güçlüyüz. Ama Allah'a şükürler olsun o gün devletimizi kurduk. Bu devleti asla yıktırmayacağız. Hiç kimsenin gücü yetmeyecektir."

İlçenin en temel meselesinin gölet olduğuna dikkati çeken Adan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tarım ve Orman Bakanını aradığımda bu gölet konusunu DSİ'nin programa aldığını ama bir an önce yapılması konusundaki talebimizi hemen karşılayacağını ve talimatları vereceğini söyledi. Huzurunuzda Tarım Bakanını tebrik ediyorum. Burada size bir söz veriyorum. Bütün meselelerinizin Ankara'da takipçisi olacağız, çok mertçe takipçisi olacağız ve başkandan gelen bütün projelere Cumhur İttifakı'nın bir tarafı olarak hükümetimize götüreceğiz. Cumhurbaşkanına götüreceğiz, bakanlarımıza götüreceğiz bütün meseleleri takip edeceğiz."

Vatandaşların talebi üzerine TBMM Başkanvekili Adan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile telefonla görüşerek, Kağızman Yakan Göleti'nde çalışmaların hızlandırılmasını istedi.