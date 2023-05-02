TBMM BAŞKANI ŞENTOP, PARTİLERİN SEÇİM STANDLARINI ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Şentop Türkiye'yi kuşatmak isteyenler var (2)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çorlu'da iş insanı Mehmet Diktaş tarafından yaptırılan Ayçiçek Yağı Müzesi'ni ziyaret etti. Müze ile ilgili bilgi veren Mehmet Diktaş, Buradaki müzede ağaç mengenelerle başlayan, demir mengeneler, dibekler, presler, ekstraksyon, rafine ünitelerinin yanı sıra baskılar filtreler susam yağı ile başlayan ayçiçek ve kanola yağları üreten 1868'den 1970'lere kadar uzanan süreçteki kullanılan makineler yer almaktadır. Amacımız Çorlu'da 1940-1990 yılları arasında Türkiye'de yağ istihsalinin yüzde 55'ini karşılayan 14 yağ fabrikasının bölge ekonomisine ve Çorlu'muza katkısını ölümsüzleştirmek ve gelecek nesile yağ sektörü ile ilgili olarak bir müze bırakmak diye konuştu.

Çorlu'nun ardından beraberinde AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül ile birlikte Çerkezköy ilçesine geçen TBMM Başkanı Şentop, Atatürk Caddesi üzerinde esnaf ziyaretinde bulundu. Şentop, daha sonra Belediye Meydanı'nda siyasi partilerin kurduğu seçim stantlarını ziyaret etti. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı üyesi ile diğer partilerin stantlarındaki partililerle tokalaşan Şentop, buradan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'na geçti. Oda başkanı Ahmet Çetin ve meclis üyeleri tarafından karşılanan Şentop, iş insanları ile bir araya geldi. (DHA)