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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i kabul etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, RTÜK Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Şahin'i tebrik etti. Kurtulmuş, son dönemde kamuoyunda rahatsızlık uyandıran, milli ve manevi değerlere aykırı içeriklerle gündeme gelen dizilerle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında RTÜK Başkanı Şahin'den bilgi aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'i kabul etti.

Kurtulmuş, RTÜK Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Şahin'i tebrik etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, son dönemde kamuoyunda rahatsızlık uyandıran, milli ve manevi değerlere aykırı içeriklerle gündeme gelen dizilerle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında RTÜK Başkanı Şahin'den bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Numan Kurtulmuş Ebubekir Şahin Radyo Kültür Televizyon Medya Politika Güncel Haberler

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