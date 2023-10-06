TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Budagov'u kabul etti Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği Karabağ ile ilgili karara ilişkin, "Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla düzenlenen antiterör operasyonundan rahatsızlık duyan art niyetli bazı yaklaşımları hiç ciddiye almıyoruz.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği Karabağ ile ilgili karara ilişkin, "Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla düzenlenen antiterör operasyonundan rahatsızlık duyan art niyetli bazı yaklaşımları hiç ciddiye almıyoruz. Çünkü bir hakkın tescil edilmesi, tespit edilmesiyle ilgili bir operasyon yapılmıştır. Orada Ermeni işgaline son verilmiştir." dedi.

Kurtulmuş, Meclis'teki makamında, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budagov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kurtulmuş, TBMM Başkanlığına seçilmesi ve yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla hayırlı olsun temennilerini ileten Budagov'a teşekkür etti.

TBMM Başkanlığı ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu olarak her platformda Azerbaycan'ın yanında olduklarını vurgulayan Kurtulmuş, Karabağ'ın işgalci çetelerden kurtarılması için yapılan operasyonu da takdirle karşıladıklarını belirtti.

Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği "Azerbaycan Saldırısı Sonrası 'Nagorno-Karabağ'da Durum ve Azerbaycan'ın Ermenistan'a Devam Eden Tehditleri" başlıklı kararına ilişkin Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla düzenlenen antiterör operasyonundan rahatsızlık duyan art niyetli bazı yaklaşımları hiç ciddiye almıyoruz. Çünkü bir hakkın tescil edilmesi, tespit edilmesiyle ilgili bir operasyon yapılmıştır. Orada Ermeni işgaline son verilmiştir ve inşallah Karabağ, bundan sonra kıyamete kadar Azerbaycan toprağı olarak kalacaktır. Biz de Türkiye olarak Azerbaycanlı dostlarımıza hem Karabağ'da hem de diğer bölgelerde destek olmaya devam edeceğiz."