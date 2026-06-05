Kurtulmuş: İslamofobi Avrupa'nın temel değerlerini yıkıyor

(STOCKHOLM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İslam düşmanlığının, yabancı düşmanlığının gelişmesi Avrupa'nın kurucu değerleri dediğimiz temel değerleri hak ile yeksan etmektedir. İnsan hakları gibi, kültürel eşitlik gibi, kadın erkek eşitliği gibi, dinler arasında ayrımcılık yapmamak gibi, kültürler arasında farklılaştırma yapmamak gibi Avrupa'nın temel değerlerinin tek tek yıkılmakta olduğunu görüyoruz. Bu Avrupa'nın geleceği içinde büyük bir tehlike çanıdır" dedi.

Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu İsveç'in başkenti Stockholm'de Türk toplumu temsileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, Finlandiya ve İsveç'i kapsayan resmi ziyaretlerini bugün tamamlayacaklarını ifade ederek, Türkiye'den uzakta bir aile meclisi içerisinde Türk toplumunun temsilcileriyle bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin, Avrupa başta olmak birçok ülkede diasporası güçlü olan ülkelerden birisi olduğunu, İsveç'te de yaklaşık 150 bin Türk vatandaşının İsveç ile iyi entegre olduğunu gördüklerini, bunun da memnuniyet verici olduğunu söyleyen Kurtulmuş, Türk vatandaşlarının her zaman başarılı olması temennisini dile getirdi.

Türkiye'nin giderek önemi ve gücü artan ülkelerden birisi olduğunu, Türkiye dışında yaşayan vatandaşların buna yakından şahitlik ettiğini belirten Kurtulmuş, "Düne göre çok daha rahat, iyi imkanlar içerisinde olduğunuzu, devletinizin sizinle çok daha yakından ilgilendiğini ve rahat iletişim kurabildiğinizi siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Bu önemli bir gelişmedir" diye konuştu.

Türkiye'nin, büyük çatışmaların, türbülansların yaşandığı coğrafyada büyük bir istikrar adası olarak varlığını sürdürdüğünü belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin ekonomi, milli savunma sanayi, yüksek teknolojiler ve birçok alanda dünyada önde gelen ülkeler safına geçmiş olmasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışındaki varlıklarını hem daha anlamlı hale getirdiğini hem de işlerini daha fazla kolaylaştırdığını kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİNE İNSANLIK OLARAK ŞAHİT OLACAĞIZ"

Dünyanın içinde bulunduğu yeni dönemde yaşananlara dikkati çeken Kurtulmuş, bu yeni dönemde güç dengelerinin de değiştiğini söyledi. Kurtulmuş, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra dünya çok kutuplu, daha doğrusu çok merkezli bir dünya olacaktır. Onun için çok merkezli dünyada gelişen ilişkiler içerisinde yeni bölgelerin, yeni ülkelerin öne çıkacağını görüyoruz. Bunlardan birisi de hiç şüphesiz Türkiye'dir. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin önlenemez yükselişine hep beraber insanlık olarak şahit olacağız. Türkiye hem istikrarıyla hem de bölgesindeki sorunları çözme kapasitesinde ortaya koyduğu performansıyla gerçekten dikkat çekicidir. Özellikle bu ziyaretimiz sırasında mevkidaşlarımızdan, bu ülkelerin siyasetçilerinden bir kere daha gördük ki Türkiye'ye karşı olan güven, fevkalade ciddi bir şekilde artmıştır. Finlandiya'nın ve İsveç'in NATO üyeliği ile birlikte de ilişkilerimizde yeni bir dönem başlamıştır. Türkiye ile İsveç ve Finlandiya, NATO müttefikliği çerçevesinde ortak bazı perspektiflere ve yönelişlere sahip oldular"

"KÜLTÜREL DİPLOMASİ KURUMLARININ GÜCÜNÜ EN İYİ KULLANAN ÜLKE TÜRKİYE"

Batı ülkelerinin yeni, güçlü, ikili ilişkileri geliştirecekleri müttefik aradıklarını, bu arayışlarında gördükleri önemli ülkelerden birisinin de Türkiye olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu durum karşısında Türkiye'nin adımlarını daha güçlü şekilde atmaya devam edeceğini söyledi. Türkiye'nin bir diğer önemli gücünün de kültürel diplomasi kurumları olduğunu dile getiren Kurtulmuş, değerlendirmesini şöyle devam ettirdi:

"Rahatlıkla söyleyebilirim ki kültürel diplomasi kurumlarının gücünü en iyi kullanan ülkelerden birisi Türkiye'dir. Neyi kastediyorum? TİKA vasıtasıyla dünyanın birçok yerinde Türkiye kalkınma yardımları ve projelere desteklerle insanların gönlünü almaktadır. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı vasıtasıyla akraba topluluklarımızla ilişkiler içerisinde oluyoruz. Hatta YTB bursları vasıtasıyla çok sayıda gencin de Türkiye'de üniversitelerde okumasına vesile oluyoruz. Yunus Emre Enstitüsü hem Türkçenin hem de Türk kültürünün öğretilmesi bakımından dünyanın her yerinde bizim önemli kuruluşlarımızdan birisidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerinden özellikle ecdat yadigarı olan yerlerde eserlerimizin yeniden kazandırılması, o ayak izlerinin takip edilerek güçlü bir şekilde onların gün yüzüne çıkarılması da Türkiye'nin kültürel diplomasi alanındaki önemli güçlerindendir. Böylece Türkiye, dünyanın çok farklı yerlerinde yeni dostlar ediniyor, var olan eski dostluklarını pekiştiriyor"

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ BARIŞ ÜLKESİ HALİNE DÖNECEK"

Türkiye'nin kendi içerisindeki problemleri de tek geride bıraktığını belirten Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki çalışmalara ilişkin de bilgi verdi. Sürecin sonuna doğru gelindiğini söyleyen Kurtulmuş, "Geçtiğimiz sene 5 Ağustos'ta, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bir parti hariç bütün siyasi partilerimizin katılımıyla bir komisyon oluşturulmuş, konu teferruatlı bir şekilde toplumun bütün kesimleriyle tartışılmış ve sonunda yol haritası mahiyetinde olan bir rapor kabul edilmiştir. Bu raporun gerekleri şimdi yerine getirilecek ve ümit ediyoruz ki Cumhuriyetimizin birinci asrının en önemli meselesi olan terör meselesi geride kalacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin her yeri, her köyü, her mezrası, her evi şenliğin, barışın, kardeşliğin hakim olduğu bir barış ülkesi haline dönecektir" ifadesini kullandı.

Birliğin ve kardeşliğin hakim olmasıyla da dışarıdan herhangi bir gücün Türkiye'nin içini karıştırmasına imkan kalmayacağının altını çizen Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin önümüzdeki dönemde en büyük kazanımlarından birisi olduğunu ve bunun da pratik olarak Türkiye'ye önemli katkılarının neler olduğunu en kısa süre içerisinde göreceğiz. Sizlerden de beklentimiz, Türkiye'nin bu yükselen gücüne paralel olarak buradaki toplumlarımızın da gücünü artırmaktır" dedi.

"TÜRK TOPLUMU BULUNDUKLARI ÜLKELERE İYİ ENTEGRE OLDU"

Avrupa'da son zamanlarda artan İslamofobi ve yabancı düşmanlığının çok önemli politik meselelerden birisi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türk toplumu, bulundukları ülkelerle iyi entegre olmuştur. En az sorunu olan topluluklardır. Bu büyük entegrasyon kapasitesinin Avrupa'daki diğer milletlere de güç vereceğini görüyoruz. Bu anlamda İslamofobiye karşı ortak bir hattıharekatı geliştirmek zorundayız. Biz yıllar evvel Avrupalı dostlarımızla konuşurken hep şu uyarıyı yapardık. 'Eğer Avrupa'daki bu ırkçı akımlar, aşırı sağcı akımlar, Avrupa'daki yabancı düşmanı ve göçmen düşmanı akımlar böylesine hızlı bir şekilde gelişirse Avrupa'nın ana akım siyaseti de bundan etkilenir, zehirlenir ve 3-5 oy almak kaygısıyla bu yabancı düşmanlığını körükleyenlerin ekmeğine yağ sürer.' İslam düşmanlığının, yabancı düşmanlığının gelişmesi Avrupa'nın kurucu değerleri dediğimiz temel değerleri hak ile yeksan etmektedir. İnsan hakları gibi, kültürel eşitlik gibi, kadın erkek eşitliği gibi, dinler arasında ayrımcılık yapmamak gibi, kültürler arasında farklılaştırma yapmamak gibi Avrupa'nın temel değerlerinin tek tek yıkılmakta olduğunu görüyoruz. Bu Avrupa'nın geleceği içinde büyük bir tehlike çanıdır."

Türkiye'nin bütün kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Türk vatandaşlarının birtakım sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla örgütlenmesini de önemli önemli görüyoruz. Bu sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesini de sizlerden bekliyoruz. Herkes kendi alanında ana akım sivil toplum kuruluşları haline gelmesi lazım. İsveç siyasetinde de eğer bir şey sorulacaksa, istenecekse bu ana akım güçlü sivil toplum kuruluşlarından sorulması, onların da görüşünün alınması Türkiye'nin ve sizlerin menfaatinedir" ifadesine yer verdi.

Kaynak: ANKA