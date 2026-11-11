TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti ve DEM Parti gruplarını ziyaret edecek

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti ve DEM Parti'nin parlamento gruplarını ziyaret edecek.

(TBMM/14.30/13.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, COP31 kapsamında, Yeşil Sanayileşme: Yatırım, İstihdam ve Büyüme Oturumu ile Herkes İçin Erken Uyarı Sistemleri Oturumu'na katılacak.

(Antalya/17.00/17.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında konuşma gerçekleştirecek, COP31 Bakanlar Yemeği programına ev sahipliği yapacak.

(Antalya/14.00/20.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin haftalık grup toplantısında konuşacak, basın mensuplarıyla bir araya gelecek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşecek.

(Antalya/10.30/13.00/15.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

4- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Yeni Yol Partisi'nin parlamento grup toplantısı düzenlenecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2027 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/14.00/09.30/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Global Finance Summit programına katılacak.

(Antalya/09.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı ticaret satış hacim ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Yemen'deki meşru hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Riyad)

2-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Erol Özvar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Gelecek Vizyon Toplantısı'na katılacak.

(Antalya/14.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yapımı devam eden Yeni Ankara Stadı'nda incelemelerde bulunacak.

(Ankara/10.45)

2- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ile yapacağı beşinci hafta maçının hazırlıklarını Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından İzmir'e gidecek.

(İstanbul/11.30/15.00)

3- A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Sergen Yalçın ve bir futbolcu, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ile yapılacak beşinci hafta maçı öncesinde Gürsel Aksel Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İzmir/18.00)

4- Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel ve bir futbolcu, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile oynanacak beşinci hafta maçı öncesinde Gürsel Aksel Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İzmir/20.45)

5- Nesine 3. Lig gruplarında 11. hafta maçları yapılacak.

6- Galatasaray Kulübünde kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.30)

7- A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. tur I Grup'taki ilk maçında Karadağ'ı konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

8- Basketbol Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Paris Basketbol ile karşılaşacak.

(Paris/22.45)

9- BKT Avrupa Kupası'nın 7. haftasında Bahçeşehir Koleji, Litvanya'nın Lietkabelis ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

10- FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın altıncı haftasında F Grubu'nda Biotekno Körfez Basket, Estonya'nın Bigbank Kalev ekibini ağırlayacak, G Grubu'nda Yukatel Denizli Basket ise Slovakya'nın Prievidza takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Kocaeli/19.30/Prievidza/21.00)

11- Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final etabı, Halkbank-Fenerbahçe Medicana ve Galatasaray Madeş Mobilya-Gebze Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/16.30/İstanbul/19.00)

12- UEFA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe arsaVev, İspanya'nın Real Sociedad takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

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Kaynak: AA