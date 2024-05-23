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Tayland Anayasa Mahkemesi Başbakanın görevden azlini kabul etti

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Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Srettha Thavisin'in görevden azli istenen dilekçeyi kabul etti. Mahkeme, kabine üyelerinden Pichit Chuenban'ı 'hukuksuz atadığı' gerekçesiyle Başbakan Thavisin'in görevden azli istenen dilekçeye ilişkin kararını açıkladı.

Tayland Anayasa Mahkemesi, ülkedeki 40 senatörün imzasıyla Başbakan Srettha Thavisin'in görevden azli istenen dilekçeyi kabul etti.

Thai PBS World'ün haberine göre, Tayland Anayasa Mahkemesi, kabine üyelerinden Pichit Chuenban'ı "hukuksuz atadığı" gerekçesiyle Başbakan Thavisin'in görevden azli istenen dilekçeye ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla dilekçeyi kabul ettiğini bildirirken, Chuenban'ı kabine üyeliğine atayan Thavisin'e savunmasını yapmak için 15 gün süre tanıdı.

Başbakan'ın görevinden azledilip edilmeyeceğine yönelik davanın görüşüleceğini duyuran mahkeme, 40 senatörün, Thavisin'in dava sonuçlanıncaya kadar görevden uzaklaştırılması yönündeki talebini ise reddetti.

Mahkeme, söz konusu talebin 4'e karşı 5 oyla reddedildiğini ve Başbakan'ın dava sürecinde görevini sürdüreceğini açıkladı.

Chuenban, 2008'de rüşvet vermeye çalışmaktan hüküm giymişti

Eski Tayland Başbakanı Taksin Şinavatra'nın avukatı sıfatıyla, arazi satın alma davasına bakan hakime 2 milyon Tayland bahtı (yaklaşık 1,8 milyon lira) rüşvet vermeye çalıştığı gerekçesiyle 2008'de altı ay hapis yatan Chuenban, 2024 Nisan sonunda yapılan atamayla kabine üyesi olmuştu.

Atamaya karşı çıkan 40 senatör, "hüküm giymiş suçlu" olan Chuenban'ın bakan olma yeterliliği bulunmadığının Başbakan Thavisin tarafından bilinmesi gerektiğini öne sürmüş ve "hukuksuz atama" yaptığı gerekçesiyle başbakanın görevden azlini talep eden dilekçeyi Anayasa Mahkemesi'ne sunmuştu.

Chuenban, tartışmalar üzerine 21 Mayıs'ta görevinden istifa etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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