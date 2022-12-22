Tayini çıkan başarılı doktor için seferberlik

Ankara'nın Keçiören İlçesi'nde İlçe Sağlık Müdür olarak görev yapan Doktor Hakan Nakiboğlu'nun Elmadağ'a İlçe Sağlık Müdürü olarak tayininin çıkması mesai arkadaşları ve çevresinde üzüntüye neden oldu. Mesai arkadaşları, Dr. Nakiboğlu için sosyal medyada imza kampanyası başlattı.

Keçiören'in sevilen doktorlarından olan ve İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan Hakan Nakiboğlu, çevresinde sayılan bir doktor olarak yaklaşık 10 yıldır hizmet veriyor. İnsanlara yaklaşımı ve yardımseverliği ile bilinen Nakiboğlu, yaptığı çalışmalarıyla kısa sürede İlçe halkının güvenini ve sevgisini kazandı.

Ancak, geçtiğimiz günlerde yapılan atamalarda rotasyon gerekçesiyle tayininin Elmadağ'a çıkması ilçe halkını ve birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarını çok üzdü. Nakiboğlu'nun tayininin durdurulmasını isteyen ilçe halkından esnafına herkes sosyal medyada adeta seferberlik başlattı.

Keçiören ilçesinde 30 bine yakın aktif yeşil kart kullanıcısını baştan sona tekrar tarayarak bunlardan yaklaşın 15 bininin hak etmediği halde bu kartı kullandıklarını tespit ederek iptalini sağlayan Dr. Nakiboğlu, kurmuş olduğu ekiple madde bağımlısı birçok gencin bu illetten kurtarılıp sosyal hayata yeniden kazandırılmasına öncülük etmesiyle biliniyor.

Pandemi'nin yoğun olduğu dönemde kendisi hata iken kolunda serum olduğu halde mesai mevhumu gözetmeksizin canla başla mücadele eden Nakiboğlu, başlattığı gönüllü sosyal yardım hareketi sayesinde de sayısız yoksul vatandaşa ev eşyası, kıyafet, doğal gaz ve gıda yardımının yapılmasına vesile oldu.

Dr. Nakiboğlu'nun mesai arkadaşları ve çevresi tarafından başlatılan imza kampanyasına şimdi Sağlık Bakanlığı yetkililerinin ise nasıl cevap vereceği merakla bekleniyor. Mesai arkadaşları ise, Sağlık Bakanlığı'nın bu taleplere sessiz kalmayacağını, bir gurur tablosu oluşturan böylesine bir ender sahiplenilmenin karşısında Bakanlığın gönül inciten değil, gönül alan olacağını ümit ettiklerini söylüyorlar.