Tavuk Hırsızı Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kümesten 8 adet cins tavuk çaldığı iddia edilen Sabri K. güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Yakalanan şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, bir kümesten 8 adet cins tavuk çaldığı ileri sürülen bir kişi güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerden yola çıkan polis ekipleri tarafından yakalanan Sabri K., sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Başkarcı Mahallesi'nde yaşayan Selda Tekdemir, geçen 30 Mart'ta evin bahçesindeki kümeste bulunan tavukların sayısını azaldığını fark edip, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Tekdemir, görüntülerden motosikletle gelen bir kişinin kümesteki 'cins' tavuklardan bazılarını çuvala doldurup, götürdüğünü belirledi. Görüntülerle polis merkezine giden Tekdemir, şikayetçi oldu. Görüntülerden yola çıkan polis şüphelinin 24 yaşındaki Sabri K., olduğunu belirledi. Sabri K., evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Sabri K.'nin çaldığı 8 tavuğu sattığı belirlendi.

Daha önce de benzer suçlara karıştığı belirlenen Sabri K., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.