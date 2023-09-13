Tavas'ta 9 Milyon Yıl Öncesine Ait Hayvan Fosilleri Bulundu

Denizli'nin Tavas ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında 9 milyon yıl öncesine ait hayvan fosilleri bulundu. Kazı heyeti başkanı, bulunan fosillerin kedigiller ailesinden bir tür, oklu kirpi ve kuşlara ait olduğunu belirtti. Ayrıca, kazılar sonucunda hayvanların göç hareketlerine ilişkin ipuçları elde edileceği ifade edildi.

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde bilim insanlarının yaptığı kazı çalışmalarında 9 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen hayvan fosilleri bulundu. Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek, "Bu yıl kedigiller ailesinden bir tür, oklu kirpi ve kuş fosilleri bulduk. Kedigiller ailesinden olan tür için ilk gözlemlerimiz kılıç dişli kaplan olabileceği yönünde ama detaylı çalışmalarla bunu sınıflandıracağız. Oklu kirpimiz ise Anadolu'da çok nadir görülen bir tür" dedi.

Tavas'a 40 kilometre uzaklıktaki kırsal Kayaca Mahallesi'nde 2017 yılında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek başkanlığında, Pamukkale ve Hitit üniversitelerinden paleoantropolog, paleontolog, jeolog ve öğrencilerden oluşan ekip tarafından yüzey araştırması başlatıldı. Bu yıl yapılan kazı çalışmalarında 9 milyon yıl önce yaşadıkları tahmin edilen hayvan fosilleri bulundu.

OKLU KİRPİMİZİ, ANADOLU'DA NADİR GÖRÜLEN BİR TÜR

Geçen yıl fil, gergedan, karıncayiyen, zürafa, at, antilop ve ceylanın da aralarında bulunduğu 15 hayvana ait fosil bulduklarını söyleyen Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytek, " Denizli'deki yüzey araştırmalarında kayaca omurgalı fosil alanını keşfettik. Bu yıl kedigiller ailesinden bir tür, oklu kirpi ve kuş fosilleri bulduk. Kedigiller ailesinden olan tür için ilk gözlemlerimiz kılıç dişli kaplan olabileceği yönünde ama detaylı çalışmalarla bunu sınıflandıracağız. Oklu kirpimiz ise Anadolu'da çok nadir görülen bir tür. Bu anlamda önemli bir fosil kazandırmış olduk. Özellikle bütünlüğe yakın bir şekilde korunmuş bir kafatası ve çene kemikleri bulmamız, yine Anadolu'da belki de tek bir örnek konumunda diyebiliriz" dedi.

'HAYVANLARIN GÖÇ HAREKETLERİNE İLİŞKİN İPUÇLARI ELDE EDECEĞİZ'

Kuşların fiziksel yapıları gereği kemiklerinin çok narin olduğunu, bu nedenle fosilleşmelerinin çok zor olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Aytek, "Anadolu'da yaklaşık 7 ila 9 milyon yıl arasındaki süreçte sadece bir yerde kuş kemiği var. Bizdeki ikinci olacak. Ayrıca bizde 2 farklı kuş türünün olduğunu görüyoruz ki; bu da Anadolu'da bir ilk. Bu detaylar alanımızın ne kadar iyi korunduğunu gösteriyor. Kimyasal ve jeolojik araştırmalar sonucunda fosillerin yaş aralığını tespit edeceğiz. Kazılarda hayvanların göç hareketlerine ilişkin de ipuçları elde edeceğiz. Burası Türk paleontolojisi açısından önemli" diye konuştu.