Tavas Belediyesi Üst Yapı Çalışmalarıyla Değişimi Başlattı

DENİZLİ(İHA) – Tavas Belediyesi ilçe genelinde eş zamanlı olarak başlattığı üst yapı çalışmalarıyla dev değişim başlattı.

Tavas Belediyesi tarafından ilçe genelinde eş zamanlı olarak başlatılan parke taşı döşeme çalışmaları çerçevesinde yapılan düzenlemeler Orta, Yeni, Yaka ve Samanlık mahallelerinde büyük bir değişim oluşturdu. Belediye ekipleri, ilçe merkezindeki yolların modernizasyon çalışmalarını hızla devam ettiriyor. İlçedeki vatandaşların daha rahat ve sağlıklı şartlarda yaşamlarını devam ettirebilmeleri için ekipler gece gündüz çalışıyor. Yol düzenlemeleri ile ulaşımı konforlu hale getirilmeye devam ediyor.

Tavas Belediyesi'nin parke ve yol yapım çalışmalarını hızlandırdığını söyleyen Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, "Mahalle sakinlerinin istekleri doğrultusunda uzun yıllar önce yapılan ve özelliğini yitiren bölgelerdeki bu çalışmalarla hemşehrilerimiz çok mutlu oldu. Amacımız Tavas'ımıza yakışan hizmetleri hemşehrilerimizle buluşturmaktır. Bu bağlamda gece gündüz çalışan ekiplerimize ve bu süreçte sabır, anlayış gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ