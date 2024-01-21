Tarsus'ta kumar oynayan 17 kişiye 85 bin lira ceza
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Mersin'in Tarsus ilçesinde kumar oynayan 17 kişiye 85 bin lira ceza uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar oynandığı belirlenen kıraathaneye operasyon düzenledi ve adresteki 17 kişiye 85 bin lira ceza yazdı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde kumar oynayan 17 kişiye 85 bin lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kumar oynandığı belirlenen kıraathaneye operasyon düzenlendi.
Ekipler, adresteki 17 kişiye 85 bin lira ceza yazdı.
Kaynak: AA / Güncel