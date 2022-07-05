TARLAYA DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Haberler

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TARLAYA DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURDUR'da tarlaya devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.

BURDUR'da tarlaya devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Antalya yönünden Burdur yönüne giden Osman C. (36) yönetimindeki 15 AAB 343 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kavşağında yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Yaralanan sürücü Osman C. görenlerin haber vermesi üzerine gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Antalya Burdur Güncel Haberler

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