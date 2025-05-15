Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kayseri'de tohum dağıtım töreninde konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai donun ardından devam eden hasar tespit çalışmalarına ilişkin, "İnşallah TARSİM'deki çalışmaların 10 gün içerisinde tamamlanmasını görmüş olacağız. Haziran ve temmuzda bunların hasarları ödenmiş olacak." dedi.

Bakan Yumaklı, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen tohum dağıtım törenine katıldı.

Burada konuşan Yumaklı, ülke genelinde geçen ay başında yaşanan zirai don olayından Yeşilhisar, Yahyalı, Develi ve İncesu ilçelerinde yoğunlukla elma ve kayısının etkilendiğini söyledi.

TARSİM'in tüm illerdeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Yumaklı, "İnşallah TARSİM'deki çalışmaların 10 gün içerisinde tamamlanmasını görmüş olacağız. Haziran ve temmuzda bunların hasarları ödenmiş olacak. Sigortalı olmayan üreticilerimiz içinse, ÇKS'ye kayıtlı üreticilerimizin don olayı gerçekleşene kadarki masraflarını da karşılayacağız. Hasar oranlarına göre bu çalışmaları kısa süre içinde bitirmiş olacağız." diye konuştu.

Bakan Yumaklı, Kayseri'ye son 23 yılda tarım, orman ve su alanında 100 milyar lira yatırım yaptıklarını, bunun 67,3 milyar lirasının su ve sulama yatırımlarına ayrıldığını vurguladı.

Kayseri'de üretilen 32 ürünün coğrafi işaretli olduğunu anımsatan Yumaklı, bitkisel üretimin 3,5 kat, süt üretiminin 3 kat, kentin tarımsal hasılasının da 23 yılda 43 kat arttığını dile getirdi.

Kocasinan Jeotermal Sera Organize Tarım Bölgesi çalışmaları

Sadece Kayseri için değil, bölge ve Türkiye için de önemli olan Kocasinan Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesinin (OTB) son durumuna ilişkin bilgi veren Yumaklı, şunları kaydetti:

"OTB'mizin genel yerleşim planı ve üstyapı modül projeleri ile imar planları onaylandı. Maden Tetkik Arama tarafından 2 jeotermal kuyu açıldı, üçüncü kuyunun sondajı devam ediyor. Mart ayında 2025 yılı yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımıza teklif ettik. Yakında onun da onayı geldiğinde Kayseri için önemli bir dönüm noktası olacak. Hedefimiz bu altyapı çalışmalarına yılın ikinci yarısında başlamak. Yılda 35 bin ton üretim kapasitesine sahip OTB'miz, tamamen faaliyete geçtiğinde yüzde 75'i kadın olmak üzere 1500 kişiye istihdam sağlayacak. Projenin tamamı için 5 milyar liralık bir bütçe öngörüyoruz. Tamamen bittiğinde ekonomimize yıllık Kayseri'den 2 milyar lira gelirin oluşması söz konusu."

"Türkiye 103 ülkeye tohum ihraç ediyor"

Bakan Yumaklı, tohum konusunun Türkiye'de en fazla dezenformasyona maruz kalan konuların başında yer aldığını ifade etti.

Gıda arz güvenliği için tohumculuğun son derece önemli olduğunu vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Son 23 yılda tohumculuk alanında yapılan çalışmalarla Türkiye'nin tohumculuk alanında dünyada otorite ülkelerden biri olduğunu, ilk 10 ülke arasında yer aldığını üzerine basa basa söylüyorum. Sertifikalı tohum üretimimiz bugün itibariyle 1,3 milyon tona ulaşmış durumda. İhtiyacımız olan sertifikalı tohumun yüzde 96'sını yurt içinde üretiyoruz. Türkiye tam 103 ülkeye tohum ihracatı yapıyor. Rakamların ortaya koyduğu şekliyle Türkiye tohumculukta net bir şekilde ihracatçıdır."

TAKE projesine de değinen Yumaklı, "Son 4 yılda projeye 1,3 milyar liralık kaynak ayrıldı. 408 bin çiftçimizin projeden yararlanmasını sağladık. Bu sayede 7 milyon dekarlık bir alanın boş kalmamasıyla ilgili başarı sağlandı. 2025 yılında ise projeye yaklaşık 680 milyon lira kaynak aktararak 100 bin çiftçimizin yararlanmasını sağlayacağız. Bu minvalde de 1,4 milyon dekar alana stratejik ürünlerin üretimine katkı vereceğiz. Kayseri'de bu projeden etkin yararlanan illerden. Bu yıl kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek, aspir ve sorgun tohumunun bölgede ekilişlerini artırmaya katkı sağlayacağız. Bu tohumların yüzde 50 ile 75 arasında hibe ile verdiğimizi belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise Türkiye'nin artık kabuklarını kırmış, prangalardan kurtulmuş, küresel bir güç haline gelmiş bir ülke konumunda olduğunu söyledi.

Terörsüz Türkiye hedefini değerlendiren Elitaş şunları kaydetti:

"Bugün Cumhur İttifakı olarak tüm gövdemizi ortaya koyduğumuz Terörsüz Türkiye hedefimizin hamdolsun 12 Mayıs tarihinde terör örgütünün şartsız silahlarını bırakması ve kendisini feshetmesiyle artık huzur ve refahın olduğu bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

Törende, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından 16 ilçeden 16 çiftçiye tohum çekleri verildi.

Bakan Yumaklı, kentteki programları kapsamında Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ziyarette tarım ve hayvancılık alanında verdikleri desteklerden bahsederek, Bakan Yumaklı'ya teşekkür etti.

Yumaklı, daha sonra Ağırnas Kadın Kooperatifini ziyaret ederek, aspir dolumu yaptı.