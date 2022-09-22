Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, helikopter kazası alanını inceledi Güncel Haberler Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen helikopter kazasının yaşandığı alanda incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen helikopter kazasının yaşandığı alanda incelemelerde bulundu. Bakanı Vahit Kirişci, helikopter kazasında yaralananları hastanelerde ziyaret ettikten sonra, olayın meydana geldiği bölgeye geldi. Burada yetkililerden bilgi alan Bakan Kirişci, daha sonra kentten ayrıldı. Kirişci'ye, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de eşlik etti. Güncel Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Denizli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, helikopter kazası alanını inceledi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.