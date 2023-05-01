TARIM İŞÇİLERİ, 1 MAYIS'TA DA ARAZİDE ÇALIŞIYOR

KİLİS'te, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde tarım işçileri tarlalarda çalışmaya devam etti. Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde tarım işçileri ile bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Özdemir, tarım işçilerinin arazide çalışarak ülke ekonomisine katkı sunduğunu belirterek, Tarım işçilerimiz 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde biber fidelerini toprakla buluşturuyor dedi.Tarım işçileri ise bayram gününde çalıştıklarını ve alın teri ile para kazanma gayretinde olduklarını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel