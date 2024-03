Tarihi Gelibolu Yarımadası 18 Mart Zaferi'nin 109. yıl dönümü törenlerine hazır

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart'ta yapılacak törenler için son hazırlıklar tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinesindeki ekipler, yarın törenlerin yapılacağı Şehitler Abidesi'ndeki çalışmaların büyük bölümünü bitirdi.

Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Başkanlığı Şehitlikler ve Anıtlar Peyzaj Uygulamaları Koordinatörlüğünce yürütülen peyzaj düzenlemesinin ardından, tören alanında temizlik çalışması yapıldı.

Hisarlık Tepe'de yer alan yaklaşık 42 metre yüksekliğindeki Şehitler Abidesi'nin çevresine, "Çevre Düzenlenme Projesi" tamamlanan alanlara ve Türk Bahçesi ile temsili şehitliklere Türk bayrağını simgeleyen kırmızı ve beyaz 20 bin şakayık fidanı dikildi.

Süs bitkisi ve ağaçlarla alanın güzelleştirilmesi çalışmalarında binlerce lale, sümbül, servi, erguvan, manolya, ladin, ardıç, porsuk, lavanta, lavantin, gaura, kamelya ve açelya da kullanıldı.

Şehitler Abidesi bölgesi ve Morto Koyu'ndaki helikopter pistlerinin etrafında iniş ve kalkışlarda tehlikeleri önlemek için 100 işçi ile örtü temizliği, Abide'ye ulaşan alternatif yollarda da yol kenarı temizliği gerçekleştirildi.

Şehitlik bölgesine mıcır serildi, mermer yüzeyler temizlendi, ziyaretçilerin konforunun sağlanması için güzergahtaki yollarda bakım yapıldı. Törenlerde kullanılacak tribünlerin kurulumu da tamamlandı.

Öte yandan Gelibolu Yarımadası'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Öğrenci grupları, belediyelerin turlarıyla gelenler ve motosiklet tutkunları Tarihi Alan'daki şehitlikler ve müzeleri görmeye gelenler arasında yer alıyor.

"Bütün hazırlıklar tamamlandı"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarihi Alan'da bütün hazırlıkların tamamlandığını ve yarınki o büyük zafer kutlamalarına hazır olduklarını söyledi.

Bu yıl yine her yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet erkanı, halk, gaziler, şehit yakınları, çocuklar ve gençlerle birlikte bu büyük zafer gününü kutlayacaklarını ifade eden Kaşdemir, "Bir kez daha o büyük kahramanları, Çanakkale'yi geçilmez yapanları, Çanakkale'de düşmana karşı koyanları ve bu toprakları bize vatan yapanları büyük bir gururla rahmet ve minnet duygularımızla anacağız." dedi.

Bu yılki Çanakkale Deniz Zaferi kutlamalarındaki ana temanın "Bizim Çanakkale" olduğunu aktaran Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Çünkü Çanakkale bu milletin ortak değeri, ortak paydası. 109 yıl önce bu topraklara Çanakkale'ye, Türkiye'nin dört bir yanından her köşesinden her ilinden her ilçesinden hatta her köyünden kahraman Türk evlatları koşarak geldiler ve burada büyük bir savunma yaptılar. Büyük bir vatan müdafaası yaptılar. Canlarını ortaya koydular ve bir gül bahçesine girer gibi ölüme koştular ve Çanakkale'yi geçilmez yaptılar. Ortak değerimiz olan Çanakkale'yi, bu sene Tarihi Alan Başkanlığı olarak 'Bizim Çanakkale' adı altında kutlamamızı bu eksene, bu ana temaya oturtmuş durumdayız."

Her yıl olduğu gibi memleketin her bir köşesinden, bu milletin evlatlarının koşarak Çanakkale'ye atalarını anmaya geleceğini ifade eden Kaşdemir, "Çanakkale Tarihi Alanı tam bir açık hava müzesi olmuş durumda. O büyük kahramanlığa yaraşır hale gelmiş durumda. Tabii ki biz hala Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu müstesna toprakları göz bebeğimiz gibi koruyup kollayacağız. Çünkü Çanakkale ruhunun doğduğu bu müstesna topraklar, bizlere emanet ve biz bu emaneti, Çanakkale ruhunun doğduğu bu toprakları gelecek kuşaklara aktaracağız. 18 Mart'tan sonra da bütün halkımızı, vatandaşlarımızı Çanakkale'ye bekliyoruz. " diye konuştu.

Kaşdemir, Gelibolu Yarımadası'na gelen herkesin bu manevi atmosferde Çanakkale'nin nasıl geçilmez yapıldığını, burada düşmana nasıl karşı koyulduğunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının hangi şartlarda mücadele ettiklerini daha iyi anladığını sözlerine ekledi.