Tankların korkulu rüyası: ROKETSAN KMC! - Haberler

ROKETSAN tarafından geliştirilen Taktik Füze Fırlatma Sistemi (KMC) test aşamalarının ardından seri üretime geçti ve envantere alındı. Şu anda ise ilk görevine çıkarak Türk ordusunun düzenlediği sınır dışı operasyonlarda kullanılmaya başlandı. İşte tankların korkulu rüyası olan KMC özellikleri…

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Taktik Füze Fırlatma Sistemi (KMC) özellikleri

SUNGUR Alçak İrtifa Hava Savunma Sisteminde olduğu gibi ROKETSAN Taktik Füze Fırlatma Sistemi de mobilite alanında öne çıkıyor. Paletli ve zırhlı bir araç üstüne kurulan bu sistem UMTAS/LUMTAS ve CİRİT füzelerini taşıyabiliyor.

Hem lazer hem de IIR güdümlü füzeleri etkin bir şekilde kullanabilen KMC, 8 km içerisindeki hafif zırhlıları, tankları ve alçak irtifa hava hedeflerini vurabiliyor. Üstelik bunu yalnızca durağan halde değil, hareket halindeyken de yapabiliyor.

Kompakt bir yapıya sahip olan bu sistem şu anda FNSS KAPLAN-10 paletli araçlarında kullanılıyor. Ancak SUNGUR HSS'de olduğu gibi BMC Kirpi benzeri lastikli zırhlı araçlarla da kullanılabilir. Zira iki platformda da personel aracın içerisinden komuta ediyor.

KMC Silah Sistemi:

Hem lazer hem de IIR güdümlü 4 farklı tipteki füzeyi atabilme

(UMTAS, LUMTAS, OMTAS ve CİRİT)

2 UMTAS/LUMTAS ve 4 CİRİT bir arada

4 UMTAS/LUMTAS ayrı

8 CİRİT ayrı

Ek olarak makineli tüfek entegre edilebilir

KMC özellikleri:

Yüksek keşif, gözetleme ve hedef takibi

Elektro optik sistemle 20 kilometre menzile kadar

STANAG 3733'e uyumlu otonom lazer işaretleme

Full HD IR, TV ve SWIR video ile ISR (istihbarat, gözetleme ve keşif)

Gündüz /gece operasyon kabiliyeti

Operatör / komutan konsolu

Araç içerisinden kontrol edilebilen stabilize taret sistemi

MIL-STD-1760 uyumluluk

Araç içi yedek mühimmat depolama

Yüksek kontrol ve atış gücü

360 derece dönüş özelliği

40 km hıza kadar stabil atış

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