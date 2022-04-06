Gönül Dağı, bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatıyor.

Gönül Dağı'nın 9 Nisan Cumartesi saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek yeni bölümünde neler olacak:

Ramazanın bereketiyle ailecek kurulan bir iftar sofrasında Taner, İlhami'den duyduğu beklenmedik bir haberle sarsılır… Ramazan ise Asuman'ı istemeye hazırlanmaktadır ancak mazideki anıların getirdiği endişeler bir türlü peşini bırakmaz. Ramazan ve Asuman'ın isteme merasiminde neler yaşanacak?

Bu arada amcaoğullarına yurtdışından bir telefon gelir. Amcaoğulları ilk siparişlerini almanın heyecanıyla kolları sıvarlar…

Zahide, Fikret'in vasiyetini açmasıyla birlikte çarpıcı gerçeği öğrenir. Zahide ve Sefer'i bekleyen bu durum çocukları nasıl etkileyecek?

Elif'e olan aşkını ilan eden Kenan, beklediği cevabı alabilecek mi?

Berk Atan, Gülsim Ali İlhan'ın başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli, Burak Haktanır, Buse Orcan, Güliz Aybay, Cemil Şahin, Ufkum Kalaoğlu, Sevilay Gültekin, Oya İloğullarıve Cem Kurtoğlu rol alıyor.

Gönül Dağı yeni bölümüyle 9 Nisan Cumartesi saat 20.00'de TRT 1'de…

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