Tamamen elektrikli Citroen ë-C4 sonbaharda Türkiye'de

Citroen, C4'ün tamamen elektrikli versiyonu ë-C4'ü sonbaharda Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Citroen, tamamen elektrikli ë-C4 ile elektrikli mobilite hamlesini devam ettiriyor. Mobilite dünyasının her alanına değen ve herkesin erişimine uygun ulaşım sunma hedefiyle marka, C4 modelinin tamamen elektrikli versiyonu ë-C4'ü sonbaharda Türkiye'de yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Hem erişilebilir hem de müşteri gereksinimlerini karşılayan şarj özelliği ile ideal bir teknoloji çözümü olan ë-C4, hafif 50 kWsa bataryayı 100 kW DC şarj gücüyle birleştirerek rakiplerinin çoğundan daha iyi şarj süreleri sunmayı başarıyor.

ë-C4, 357 km (WLTP döngüsü) menziliyle günlük kullanım dışında uzun yolculukları da desteklerken, Charge My Car uygulaması şarj sürecinin yönetimini kolaylaştırıyor. Uygulama, Avrupa genelinde 300 bin şarj noktası ile yolculukları planlama ve şarj noktalarını bulmaya yardımcı oluyor. Toplam C4 satışları içinde kısa sürede yüzde 35'lik paya erişen tamamen elektrikli ë-C4, 2022'nin ilk çeyreğinde Fransa ve İspanya'da elektrikli kompakt sınıf pazarında lider konumuyla öne çıkarken, Hollanda'da ikinci sırada yer almasıyla dikkati çekiyor.

Günlük kullanımda en yakın yol arkadaşı

ë-C4, günlük kullanım için ideal çözümü sunuyor. ë-C4'ün kullanım kolaylığı, iş, alışveriş veya gezmek için çoğu kullanıcının günlük kullanımını; sessiz, sarsıntısız, dinamik ve CO2 içermeyen bir sürüşle karşılıyor. Batarya, günlük kullanımda ofiste ve evde geleneksel bir priz veya Wall Box aracılığıyla şarj edilebiliyor.

Onaylı 357 km (WLTP döngüsü) menzili ile bataryayı her gün şarj etmeye gerek kalmıyor. 50 kWsa batarya ile ë-C4, satın alma maliyeti açısından elektrikliye geçiş için uygun bir çözüm sunuyor. Ayrıca, kompakt tasarımı ve makul ağırlığı ile günlük kullanımda yaşama alanı hacmini veya tüketimi etkilemiyor. Optimize edilen ağırlık sayesinde 260 Nm tork ve düşük tüketimle sürüş keyfi sunuyor.

Uzun yolculuklar için ideal çözüm

ë-C4, kısa günlük yolculukları daha pratik hale getirirken, aynı zamanda uzun mesafe kullanımlarını destekleyen özellikler sunuyor. Daha kompakt batarya daha az ağırlık anlamına gelirken, bu da düşük tüketimi sağlayan en büyük etkenlerin başında geliyor. Bunun yanında 100 kW hızlı şarj kullanan DC şarj ile şarj süreleri optimize ediliyor. Isı pompası, higrometrik sensör ve optimize edilen iletim sistemiyle elektrik tüketimi iyileştiriliyor.

ë-C4, ağır ve pahalı bir batarya taşımak yerine, hızlı şarj olan optimize edilmiş bir bataryaya sahip olarak, elektrikli yolculuklara yeni bir yaklaşım getiriyor. Daha sık ve daha kısa sürelerle durmak, uzun süre yol almaktan daha etkili olurken, bataryanın maksimum şarj gücünden yararlanmak için, şarj seviyesi düşükken ve optimum çalışma sıcaklığına ulaştığında (örneğin bir otoyol sürüşü sonrası) bataryayı şarj etmek avantaj sağlıyor.

Şarj hızı, şarjın başlangıcında, sonuna göre daha hızlı gerçekleşiyor. Bu nedenle, bataryayı yüzde 80'den yüzde 100'e şarj etmek, yüzde 0'dan yüzde 80'e şarj etmekten daha uzun sürüyor.

Elektrikli araçların uzun yolculuklarda sağladığı konfordan yararlanmak için sürücünün farklı bir yaklaşım benimsemesi, rotasını, mola ve şarj sürelerini optimize edecek şekilde planlaması gerekiyor. ë-C4'de sunulan Seyahat Planlayıcı, rota boyunca mevcut hızlı şarj noktalarını gerçek zamanlı olarak bulmak ve durma sıklığını yönetmek için devreye giriyor.

ë-C4 kullanıcısı, Free2move'un Charge My Car uygulaması ile yolculuklarını kolaylaştırmak için Trip Planner hizmetine erişebiliyor. Charge My Car, Avrupa'daki 300 bin şarj noktası arasından rota boyunca uyumlu terminalleri bulmaya yardımcı oluyor. Kullanıcılar, Charge My Car uygulaması ile yolculuk öncesinde otomobillerini şarj etmek için gereken süre ve maliyetle ilgili tahmin alabiliyor.

ë-C4 ile elektrikli araçların sağladığı konforun keyfini sürerek seyahat edilebiliyor. Kullanıcı böylece hafta sonu 100 kilometreden uzak mesafelere tatil için gidebiliyor.

Bataryayı şarj etmek için gereken ek süre, insanların dinlenmek, öğle yemeği yemek veya yol güvenliği önerilerine uymak için verilen mola sürelerinden (her iki saatte bir 15 ila 20 dakikalık molalar) daha uzun olmuyor.