Talas Belediyesi Aşure Günü'nde İlçede Aşure İkramında Bulundu

Talas Belediyesi, Muharrem Ayı'nın önemine dikkat çekerek ilçede birçok yerde aşure ikramında bulundu. Başkan Mustafa Yalçın, aşurenin bereketin simgesi olduğunu belirterek hemşehrilerine aşure ikram etmenin sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Talas Belediyesi, Aşure Günü vesilesiyle ilçenin birçok yerinde aşure ikramında bulundu.

Cuma namazı sonrasında gerçekleşen etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edildi. Aşure ikramı ve muharrem ayı hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Muharrem Ayı'nın önemine dikkat çekerek bugüne özel olarak aşure ikramında bulunduklarını ifade etti.

"Aşure, bereketin simgesidir" diyen Başkan Yalçın, "Birçok önemli olaya şahitlik eden Aşure Günü vesilesiyle hemşehrilerimize aşure ikram etmenin sevincini yaşıyoruz. Bu vesile ile Aşure gününü tebrik ediyor, sağlıklı güzel günler diliyorum" dedi. - KAYSERİ