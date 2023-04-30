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Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri

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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresinde güvenlik önlemi alındı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Güvenlik tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresine demir bariyerler konuldu.

Yayaların, meydandan İstiklal Caddesi'ne geçişi için bazı noktalar açık bırakıldı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel

İstanbul 1 Mayıs Taksim Güncel Haberler

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