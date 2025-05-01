Taksim'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı önüne gelen sendikalar anıta çelenk bırakarak basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldıktan sonra, sendika üyeleri saygı duruşunda bulundu ardından da İstiklal Marşı okudu.

'BU 1 MAYIS ÇOK ÖNEMLİ'

TÜRK - İŞ Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Irgat "Bu uğurda hayatını kaybetmiş sendikacılara ve işçilere buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 81 ilimizin il başkanlıkları öncülüğünde 1 Mayıs kutlanıyor. Bu 1 Mayıs çok önemli. Ülkemizin kalkınması, gelişmesi için alın teri veren insanların elbette ki insan onuruna yaraşır bir hayat sürmeleri, insan onuruna yaraşır bir gelir düzeyine erişmeleri ve insan onuruna yaraşır bir yaşam seviyesine ulaşmaları herkesin arzuladığı birşeydir " dedi.Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra basın açıklaması yapan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ise, "1 Mayıs'ta bir kez daha Taksim Meydanı'nda yasaklar içeriside anmamızı gerçekleştiriyoruz. Her 1 Mayıs'ta ülkemizde emekçilerin olmak istediği yerde birleşmesini, mücadelesinin ortaklaşmasını yasaklarla bir kez daha engellemeye çalışıyorlar" diye konuştu.

HAK-SEN'DEN SIRTI DÖNÜK YÜRÜYÜŞ

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAK-SEN) üyeleri Cumhuriyet Anıtı önüne sırtları dönük şekilde yürüyerek geldi. HAK-SEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, "Emeğiyle, alın teriyle geçinen, evine helal lokma götüren tüm kesimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi. Ayrıca Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) Genel Başkanı Yunus Şimşek ve sendika üyeleri Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

'EMEK DÜNYASININ İŞÇİ BAYRAMINI TEBRİK EDİYORUM'

Enerji İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy burada yaptığı basın açıklamasında, "1 Mayıs meydanlarında fütursuzca eleştirilen Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve kurduğu hükümetlerin sosyal politikalarıyla sendikal kanun değiştirilmiş ve 6356 sayılı Kanunla 33 yıl sonra E-Devlet sistemi üzerinden sendika üyelik işlemleri ücretsiz, masrafsız ve zahmetsiz hale kavuşturulmuştur. Sözlerimi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün tüm emek camiası için yeni özgürlüklerin, refahın, büyüme ve gelişmenin kapılarının açıldığı, hep birlikte aydınlık yarınlar inşa edeceğimiz Türkiye Yüzyılı'nda bir milat olmasını diliyor, emek dünyasının İşçi Bayramı'nı tebrik ediyorum."dedi.