Haberler

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'dan "Orta Asya-Güney Kore İş Forumu"nda işbirliği çağrısı

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'dan 'Orta Asya-Güney Kore İş Forumu'nda işbirliği çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Güney Kore'nin başkenti Seul'de katıldığı forumda iş dünyasına ve yatırımcılara işbirliği çağrısında bulundu.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Güney Kore'nin başkenti Seul'de katıldığı forumda iş dünyasına ve yatırımcılara işbirliği çağrısında bulundu.

Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Rahman, Seul'de düzenlenen "Orta Asya- Güney Kore İş Forumu"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Rahman, bu buluşmanın ilk liderler zirvesinde belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesi için elverişli bir zemin sunduğunu ifade ederek, işbirliği çağrısı yaptı.

Rahman, ülkesinin barındırdığı hidroelektrik potansiyeli, kritik maden rezervleri ve genç nüfus avantajına dikkati çekerek, Güney Kore ve bölge ülkeleriyle karşılıklı yarar sağlayan işbirliği için 8 öncelikli alan belirlediklerini söyledi.

Yıllık 530 milyar kilovatsaat hidroelektrik potansiyeline sahip Tacikistan'ın bu kapasitenin henüz sadece yüzde 6'sını kullandığını aktaran Rahman, ülkesinin, güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine öncelik verdiğini vurguladı.

Rahman, Tacikistan'ın 10 çeşit kritik öneme sahip mineral ve nadir toprak elementi rezervine sahip olduğunu ve ülke topraklarında 800'den fazla yatak ile 70 çeşit mineral keşfedildiğini anımsatarak, stratejik ham maddelerin çıkarılması ve işlenmesi konusunun önemine işaret etti.

Ekonomik büyümeyi teşvik etmek için finans ve bankacılık alanlarında işbirliğine ilgi duyduklarına dikkati çeken Rahman, dijitalleşmeyi hızlandırmak, ekonomik rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için önemli bir araç olarak yapay zekanın geliştirilmesine özel önem verdiklerini dile getirdi.

Rahman, belirtilen tüm alanlardaki stratejik projelerin hayata geçirilmesinde dost ülkelerin aktif katılımını memnuniyetle karşılayacaklarını sözlerine ekledi.???????

Kaynak: AA
Büşra bebek soruşturmasında dikkat çeken önlem! Adliyeye böyle götürüldüler

Büşra bebek soruşturmasında dikkat çeken önlem
ChatGPT'ye oğlunu öldürmek istediğini söyledi ve tutuklandı

ChatGPT'ye korkunç planını anlattı! OpenAI FBI'a bildirdi
Konya'da 'Kıskaç' operasyonunda 20 zanlı yakalandı

Konya'da “Kıskaç” operasyonu! 20 şüpheli gözaltına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vay be Tedesco! Fener'den gittiği takımdan 4 maçta kovuldu

Vay be Tedesco! Fener'den gitti, 4 maçta kovuldu
İş insanı Hamdi Akın'ın jetindeki kazada skandal! İki pilot cezaevinde

İş insanı Hamdi Akın'ın jetindeki kazada skandal! İki pilot cezaevinde
Rusya, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde sivilleri taşıyan minibüsü vurdu: 5 ölü, 7 yaralı

Günlük işleri için yola çıkmışlardı! Rusya'nın İHA'sı 5 canı aldı
8 çocuk babasına yolda kanlı infaz

Sokak ortasında kanlı infaz! 8 çocuk yetim kaldı
Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız

Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız
James Rodriguez'den sürpriz karar! Kameralar karşısına geçti, kötü haberi verdi

Kameralar karşısına geçti, kötü haberi verdi

Pakistan ve Hindistan savaş gemileri Umman Denizi’nde çarpıştı

Ezeli düşmanların savaş gemilerinden sıcak temas! Tansiyon yükseldi