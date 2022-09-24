Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Almanya Başbakanı'yla görüştü

Güncel Haberler

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Almanya Başbakanı'yla görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Cidde'de bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Cidde'de bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Bin Selman, ülkesini ziyaret eden Almanya Başbakanı Scholz ile Es-Selam Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, ortak öneme sahip konular ve Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonunu geliştirme yolları masaya yatırıldı.

Bin Selman ve Scholz, ayrıca bölgesel ve uluslararası konular ile barışın tesisi için sarf edilen çabaları görüştü.

Scholz'un, görüşmenin ardından Suudi Arabistan'dan ayrıldığı aktarıldı.

Almanya Başbakanı, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ı kapsayan 2 günlük Körfez turu çerçevesinde, bugün Cidde'ye gelmişti.

Alman medyasında Scholz'un, enerji alanında görüşmeler ve anlaşmalar yapmak üzere Körfez turuna çıktığı haberleri yer almıştı.

Kaynak: AA / Omar Alothmani - Güncel

Togo Cumhuriyeti Suudi Arabistan Olaf Scholz Almanya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title