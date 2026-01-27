Haberler

Suudi Arabistan, Türkiye ile yenilenebilir enerji projeleri için Enerji Bakanı'na yetki verdi

Güncelleme:
Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile yenilenebilir enerji ve sivil savunma alanlarında anlaşmalar yapılması için bakanlıklara yetki verdi. Ayrıca, sosyal hizmetler alanındaki mutabakat zaptı onaylandı.

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile yenilenebilir enerji ve sivil savunma alanlarında anlaşmalar yapılması için ilgili bakanlıklara yetki verirken, iki ülke arasında sosyal hizmetler alanındaki işbirliğine dair mutabakat zaptını onayladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens ve Başbakan Muhammed bin Selman başkanlığında başkent Riyad'da toplandı.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Suudi Arabistan'ın Gazze Barış Kurulu'na verdiği destek yinelendi. Kurulun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sona erdirilmesi ve bölgenin yeniden imarı amacıyla oluşturulan geçici bir yapı olduğuna dikkat çekildi.

Toplantıda ayrıca, Suudi Arabistan'ın dost ve kardeş ülkelerle imzaladığı mutabakat zabıtları ve anlaşmalar da ele alındı.

Bu kapsamda Bakanlar Kurulu, Suudi Arabistan ile Türkiye hükümetleri arasında yenilenebilir enerji santrali projelerine ilişkin taslak anlaşmanın görüşülmesi ve imzalanması için Enerji Bakanı'na yetki verdi.

Bakanlar Kurulu ayrıca, Türkiye ile sivil savunma ve koruma alanında mutabakat zaptı imzalanması konusunda İçişleri Bakanı'na yetki verirken, Riyad ile Ankara arasında sosyal hizmetler alanında varılan mutabakat zaptını da onayladı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
