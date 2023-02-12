SUSURLUK'TA KOKOREÇ ÜRETİM TESİSİNDE PATLAMA 4'Ü AĞIR 17 YARALI

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, kokoreç üretim işletmesinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada, işçilerin, patlamaya bağlı çıkan yangında yaralandıkları öğrenildi. Patlamanın ardından can havliyle kendilerini tesisin bahçesine atan işçilerin, çıkardıkları alev alan kıyafetler yerlerde görüntülendi.

Patlamanın ardından tesise gelerek incelemede bulunan ve yaralıları hastanede ziyaret eden Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, patlamada 17 kişinin yaralandığını, bunlardan 4'ünün durumunun ağır olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Göbel nahiyemizde bulunan kokoreç tesisinde, doğal gaz sıkışmasından kaynaklı bir patlama meydana geldi. 4 ağır yaralımız var, ameliyata alınan. 1'i İzmir, 1'i İznik, 2'i Balıkesir'de ameliyata alındı. Diğerleri de Kemalpaşa, Balıkesir hastanelerinde şu anda tedavileri devam ediyor. İçerisini gezdik, gerçekten çok vahim, kötü bir olay olmuş. 17 toplam yaralı, 4'ü ağır yaralı. Hakikaten çok kötü bir patlama olmuş. Her taraf darmadağın. Tarif edilmesi zor bir durum. Bu konu araştırılacak. Doğal gaz, dolum tankından gelmiş. 1 ay önce kontrolü yapılmış, iş güvenliği uzmanına sordum. Daha derin araştırılacak.' (DHA)