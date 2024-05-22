Üye Girişi
Haberler

Suşehri ilçesinde ekmek fırınları denetlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suşehri Belediyesi zabıta ekipleri, ekmek fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi yaptı. Denetimlerin vatandaşların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde zabıta ekipleri ekmek fırınlarını denetledi.

Suşehri Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak amacıyla ekmek üreten fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yapıldığı belirtildi.

Zabıta ekiplerince yapılan denetimlerin süreceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denetimler kapsamında ekmek ve diğer unlu mamullerin belirlenen gramaj standartlarına uygun olarak üretilip üretilmediği, hijyen kurallarına riayet edilip edilmediği, tüketici haklarına saygı gösterilip gösterilmediği titizlikle incelenmektedir. Yapılan denetimlerde, ilgili mevzuata tam olarak uymayan işletmelere yönelik uyarılar yapılıyor ve eksikliklerin giderilmesi için bilgi veriliyor. İşletmelerden beklentimiz, en kısa sürede gerekli düzenlemeleri yapmaları ve mevzuata uygun hale gelmeleridir."

Kaynak: AA / Güncel

Suşehri Zabıta Ekmek Ekonomi Güncel Haberler

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

 Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı

 Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title