Suriyeli Ressam Aiman Halabi'nin 'Sınırda' Sergisi Kelimat Sanat Galerisi'nde Açıldı

Suriyeli ressam Aiman Halabi'nin "Sınırda" isimli sergisi, Kelimat Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kelimat Sanat Galerisi Direktörü Adnan Ahmedoğlu, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şam'daki öğrencilik yıllarında tanıştığı Halabi'nin başarılı bir sanatçı olduğunu söyledi.

Ahmedoğlu, Aiman Halabi'nin ilk sergisini 2006'da Halep'te açtığını belirterek, "O zamanlar Golan Tepeleri'nden Halep'e eser göndermek zordu. Nakliye çok zordu. O zaman Halep'te bir festival vardı. Eserlerini orada sergilemiştim. Aiman, dünyanın çok önemli sanatçılardan biridir." dedi.

Sanatçının yaşadığı coğrafyanın acılarını tablolarına yansıttığının altını çizen Ahmedoğlu, serginin adının neden "Sınırda" olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Her bayram komik bir olay yaşanır. Golan Tepeleri'nde bir sınır var. Suriye'de bir yer ama bayramlarda birbirlerine gidemiyorlar. Sınırın iki tarafında kalan akrabalar bayramlarda birbirleriyle mikrofonla konuşuyorlar, bayramlarını tebrik ediyorlar. Trajik bir hikayedir. Sınır yüzünden birbirlerinin yüzlerini net göremiyorlar. Aiman de bu sınırda birbirlerini yüzlerini net göremeyen insanları tablolarına taşıyor. Vücutları belli ama yüzleri belli değil. Her zaman bir mesafe var. Orada hayat öyle maalesef."

Sergi, 27 Ocak'a kadar görülebilecek.