Suriyeli Anne Yüzlerce Çocuğu Okula Kavuşturarak İyilik Ödülü Aldı

Suriyeli anne Adeviye Salih, iç savaşın sürdüğü ülkesinde verdiği mücadeleyle yüzlerce çocuğu okula kavuşturarak, Uluslararası İyilik Ödülü'nün sahibi oldu.

Beşşar Esed rejimin saldırılarında 2 çocuğunu kaybeden 49 yaşındaki acılı anne Salih, kendini çocukların eğitimine adadı.

Salih'in Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde önce kendi çocuğu için "çadırdan okulda" başlattığı eğitim çalışmaları, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) destekleriyle yüzlerce çocuğa ulaştı.

İç savaş mağduru çocuklar, Salih'in çabalarıyla Sultan 2. Abdülhamit Han ismi verilen 12 sınıflı betonarme okulda eğitimine devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin düzenlediği, "7. Uluslararası İyilik Ödülleri"nde, ödülünü alan Salih, AA muhabirine, Esed rejiminin saldırılarıyla kullanılamaz hale gelen okulları gördükten sonra eğitimin önemini anladığını söyledi.

Salih, "İnsanlara yardım etmeyi seviyorum. Saldırılardan kaçan çocukların eğitiminin yarım kaldığını fark ettikten sonra eğitim alanında çalışmalar yürütmeye başladım." dedi.

Sadece 200 dolar bütçeyle, basit, çadırlardan oluşan bir okul inşa etmeye başladığını dile getiren Salih, "Bir süre sonra çadırları konteynerlerle değiştirdim. Daha sonra Türk Diyanet Vakfının desteği ile ilkokul, ortaokul ve anaokulu inşa ettim." ifadelerini kullandı.

TDV'nin Suriyeli çocukları eğitime teşvik ederek geleceğe hazırladığını dile getiren Salih, "Birçok zorluklarla karşılaştım. Ancak ne zaman sıkıntıya düşsem, Allah yardım ediyordu." şeklinde konuştu.

Okulda eğitim gören çocukların çoğunluğunun yetim olduğunu belirten Salih şöyle devam etti:

"İlkokul ve ortaokulda toplam 500, anaokulunda ise 85 öğrenci bulunuyor. Suriyeli çocuklar, yaşanan, acıya ve savaşa rağmen ayağa kalkabilecek. Savaş öncesi rejim sıkı yönetimi güdüyordu. Duygularımızı, görüşlerimizi ifade edemiyorduk. Çok korkuyorduk. Esed rejimi benden 2 çocuğumu aldı. 3 torunum yetim kaldı. Torunlarımı her gördüğümde oğlumu hatırlıyorum."