Suriye'yi Ziyaret Eden Dsö Genel Direktörü Beraberinde 35 Ton Yardım Götürdü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cumartesi günü depremin vurduğu Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentini ziyaret ederek, önümüzdeki günlerde Suriye'ye daha fazla acil yardım ulaşacağına dair umut verdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cumartesi günü depremin vurduğu Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentini ziyaret ederek, önümüzdeki günlerde Suriye'ye daha fazla acil yardım ulaşacağına dair umut verdi.

Dünya Sağlık Örgütü, Ghebreyesus'un ziyareti sırasında Halep'e 35 ton yardım malzemesi teslim etti. Ghebreyesus, hastaneye kaldırılan bazı depremzedeleri, evsiz kalan kişilerin kaldığı geçici barınma yerlerini ve hasarlı bölgeleri ziyaret etti.

Pazartesi günkü deprem, Suriye'de hükümetin ve muhalefetin kontrolündeki bölgelerde 5.000'den fazla kişinin ölümüne neden oldu.

SES (İngilizce): TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS, DSÖ Genel Direktörü:

"Acil durum hizmetlerini desteklemeye ve acil durum malzemeleri sağlamaya devam edeceğiz. Bugün bizimle birlikte bir adet sevkiyat ulaştı. Ancak yarın ve daha sonra daha fazlasını göndereceğiz."

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Suriye'de 5,3 milyon kişinin deprem nedeniyle evsiz kaldığını tahmin ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Halep'ten bildiriyor. (XHTV)