Suriye'nin Halep Şehrinde Depremi Yaşayanlar Korku Dolu Anları Anlattı

Pazartesi günü erken saatlerde meydana gelen ve Türkiye'nin 10 ili ile Suriye'yi sarsan yıkıcı depremin ardından, Suriye'nin Halep şehrinde halk hala şok ve panik içinde.

Pazartesi günü erken saatlerde meydana gelen ve Türkiye'nin 10 ili ile Suriye'yi sarsan yıkıcı depremin ardından, Suriye'nin Halep şehrinde halk hala şok ve panik içinde. Ülkenin kuzeyindeki Halep, depremden en kötü etkilenen yerlerden.

SES 1 (Arapça): MUHAMMAD BOUSHİ, Halepli vatandaş:

"Depremi hissettik ve korunmak için herkes kendisini sokağa attı. Binaların yıkıldığını duyunca da yardıma geldik. Siviller enkaz altından ölü ya da diri insanları çıkarmaya başladı. 37 yaşındaki ağabeyim, eşi ve üç çocuğu enkaz altında. Kendilerine cep telefonundan ulaşmaya çalışıyoruz, çalıyor ama açan yok."

SES 2 (Arapça): MAHMOUD MUHAMMAD, Halepli vatandaş:

"Sabah 04.30 sıralarında evler sallanmaya başladı, biz de uyandık ve sokağa çıktık. Bir patlama sesi duyduk, ne olduğuna bakmak için koştuk ve yardım etmeye çalıştık. Umarım enkaz altındaki herkes sağ kalabilir."

SES 3 (Arapça): MAMDOUH BAROT, Halepli vatandaş:

"Depremi hissettik ve çocuklarımızı kapıp sığınacak yer aradık. Caddeye inip bir süre bekledik. Binanın üst kısmı çöktü. Benim evim birinci kattaydı ve hala ayaktaydı. İçeriden bir şeyler almak için eve girdim ve dışarı çıktığımda büyük bir ses duydum. Biz de arkamıza bakmaya cesaret edemeden koştuk. Daha sonra oraya döndüğümüzde binanın tamamen çökmüş olduğunu gördük."

Pazartesi günü erken saatlerde Türkiye'nin güneydoğusu ve komşusu Suriye'yi sallayan şiddetli depremlerin ardından, Suriye'de en az 1.600 kişi öldü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Halep'ten bildiriyor.(XHTV)