Suriye İnsan Hakları Ağı: Esed rejimi cezaevlerindeki ölümleri sessizce kabul ediyor

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin, iç savaşın başlamasından bu yana, alıkoyduğu ve akıbetleri bilinmeyen kişilerden en az 1056'sının cezaevlerindeyken öldüğünü sessizce nüfus dairelerine bildirdiğini açıkladı.

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, Esed rejiminin cezaevlerinde alıkoyduğu, akıbetleri bilinmeyen kişiler hakkında rapor yayımladı.

Ağın raporuna göre, Esed rejimi şubat ve mart aylarında başkent Şam'da yer alan Deyr El-Asafir beldesinden 54 kişinin cezaevlerinde öldüğünü nüfus dairelerine bildirdi. Ölenler listesine eklenen söz konusu kurbanların büyük bir kısmı Şam'daki Sednaya Askeri Cezaevi'nde tutuldu ve son 2 yıldır aileleriyle görüşmelerine izin verilmedi.

Rejim, cezaevlerinde tutulan ve akıbetleri bilinmeyen Suriyelilerden ölenlerin isimlerini Mayıs 2018'den itibaren nüfus dairelerine kademeli olarak bildirdi. Rejim, bu yolla en az 1056 kişinin öldüğünü sessizce itiraf etti.

Esed rejimi, iç savaşın başından bu yana alıkoyduğu yüz binlerce kişiden 14 bin 449'unu işkence ederek öldürdü.

Raporda açıklamasına yer verilen SNHR Müdürü Fadl Abdulgani, "Rejim, cezaevlerinde akıbetleri hakkında haber alınamayan tutuklular olduğunu inkar etse de nüfus dairelerinin verileri onlarca kişinin cezaevlerinde öldüğünü gösteriyor. Rejim, ölümleri doğrudan ailelere bildirmiyor, cesetlerini de teslim etmiyor." ifadelerini kullandı.

Suriye'de alıkoyduğu binlerce sivile işkence yaparak öldüren rejimin lideri Beşşar Esed, 1 Nisan'da işkenceyi "suç" sayan yasayı onaylamıştı.

Muhalif kaynaklara göre, Esed rejimi güçleri yaklaşık 400 bin kişiyi halen alıkoyuyor.