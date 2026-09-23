Suriye'den 6 bakanın katıldığı Lübnan-Suriye Yatırım Forumu Beyrut'ta düzenlendi

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Başkent Beyrut'ta düzenlenen Lübnan- Suriye Yatırım Forumu, iki ülke arasındaki iş birliğini ve stratejik ortaklıkları güçlendirmek amacıyla iki ülkeden iş insanlarını, yatırımcıları ve yetkilileri bir araya getirdi.

Suriye'de 8 Aralık 2024'te Esed rejiminin yıkılmasının ardından iki ülke arasında gelişen ilişkiler kapsamında, aralarında ekonomi, sağlık, turizm, tarım ve ulaştırma bakanlarının bulunduğu Suriye heyeti, Beyrut'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn tarafından kabul edilen heyet, daha sonra Beyrut'taki bir otelde düzenlenen Lübnan-Suriye Yatırım Forumu'na katıldı.

Forumda Suriye'den gelen 6 bakanın yanı sıra Lübnan'dan ilgili bakanlar ve iki ülkeden iş insanlarının da aralarında bulunduğu yüzlerce katılımcı yer aldı.

İş birliği ve yatırım ortaklığı fırsatlarının ele alındığı forumda, yeniden imar, altyapı, enerji, tarım, sanayi, turizm ve ulaştırma sektörleri öne çıktı.

Forumun açılışında konuşan Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar, etkinliğin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri coğrafyanın dayattığı bir ilişkiden ortak irade ve çıkarlara dayalı bir ortaklığa dönüştürmek için fırsat sunduğunu söyledi.

Şaar, foruma katılan heyetin, Esed rejiminin yıkılmasından bu yana Lübnan'ı ziyaret eden en geniş kapsamlı Suriye hükümet heyeti olduğunun altını çizdi.

Suriye'deki devrim yıllarında binlerce Suriyelinin yeni pazarlara yöneldiğini anlatan Şaar, bu kişilerin şirketler kurduğunu, ilişkiler geliştirdiğini ve deneyim kazandığını, hayatta kalma çabalarının birçok durumda farklı pazarlara yayılan ekonomik, ticari ve bilgi birikimine dönüştüğünü ifade etti.

Şaar, Lübnan'ın hizmetler, iş dünyası, eğitim, sağlık ve girişimcilik alanlarında güçlü olduğunu ve dünya genelinde geniş bir iş insanı ağına sahip bulunduğunu kaydetti.

Suriye'nin ise büyük bir pazara, tarım ve sanayide büyümeye elverişli bir üretim altyapısına ve bölgesel pazarlara kara yoluyla erişim sağlayan coğrafi konuma sahip olduğunu belirten Şaar, ülkesinin bölge ve dünya genelinde geniş bir iş insanı ağı bulunduğunu dile getirdi.

Suriye'nin yeni ekonomik modelinin serbest piyasa, rekabet ve özel sektör ortaklığına dayandığını vurgulayan Şaar, devletin rolünün yatırımcının yerini almak veya onunla rekabet etmek değil, piyasayı düzenlemek, yatırımın önünü açmak ve rekabeti korumak olduğunu söyledi.

Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahatgüzarı İyad el-Hezza da konuşmasında iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açmak için bir araya geldiklerini belirtti.

İki ülke arasındaki yatırım ortaklığının bir tercih değil, varoluşsal bir gereklilik olduğunu vurgulayan Hezza, Lübnan'ın hizmet ve lojistik kapasitesiyle Suriye'nin yeniden imar, sanayi ve enerji alanlarındaki büyük potansiyelinin bütünleşmesinin kapsamlı ekonomik kalkınmanın itici gücü olacağını ifade etti.

"Coğrafya iki ülkemizi bir araya getirdi"

Foruma Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı temsilen katılan Lübnan Ekonomi Bakanı Amir el-Bisat, Avn adına yaptığı konuşmada, etkinliğin ekonomi ve yatırımın ötesinde anlam taşıdığını belirterek, iki ülke arasında egemenliğe saygı, iyi komşuluk ve ortak çıkarlara dayalı, daha açık ve dengeli bir ilişki kurulması için fırsat sunduğunu vurguladı.

Geleceği inşa etmenin geçmişi görmezden gelmek anlamına gelmediğini vurgulayan Bisat, hedeflerinin iki ülke arasındaki ihracat ve ithalat hacmini artırmak olduğunu kaydetti.

Bisat, bölgedeki ticaret haritasının yeniden şekillenmesinin iki ülkeye stratejik bir fırsat sunduğunu belirtti.

Bisat, Suriye'nin stratejik konumu, geniş pazarı ve üretim altyapısıyla Irak, Körfez ülkeleri ve Türkiye'ye uzanan önemli bir kara geçiş güzergahı olduğunu; Lübnan'ın ise limanları, özel sektörü, mesleki ve mali birikimi, insan kaynağı ve uluslararası ekonomik ilişkileriyle bu ortaklığa katkı sağlayabileceğini söyledi.

Lübnan'ın istikrarlı, güvenli ve müreffeh bir Suriye istediğini dile getiren Bisat, iki ülkenin istikrar ve refahının karşılıklı çıkarlarına hizmet ettiğini ifade etti.

Bisat, "Coğrafya iki ülkemizi bir araya getirdi. Bugünkü sorumluluğumuz, bu coğrafyayı yararımıza kullanmaktır." dedi.

"Suriye şu anda yatırıma hazır. Yeniden inşa sürecindeyiz"

Foruma katılanlardan Suriye Ulusal Topluluğu Başkanı Tamer el-Tounsi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'den geniş bir hükümet heyetinin katılmasının, ülkenin farklı sektörlerde yatırım ve ticaret fırsatları sunduğuna dair Lübnan tarafına açık bir mesaj verdiğini söyledi.

Forumda turizm, ulaştırma ve sağlık sektörlerinin ele alındığını belirten Tounsi, yakın gelecekte iki ülke arasında bu alanlarda anlaşmalar imzalanmasını beklediğini kaydetti.

Suriye'nin önde gelen iş insanlarının foruma katıldığını, Lübnan tarafından da yoğun ilgi olduğunu kaydeden Tounsi, uzun zamandır iki ülke arasında bu düzeyde ve kapsamda bir toplantı düzenlenmediğini dile getirdi.

Tounsi, "Suriye şu anda yatırıma hazır. Yeniden inşa sürecindeyiz ve bu, yurt dışındaki yatırımcılar için bir fırsat sunuyor. Bu forumun da bu yolda ilk adım olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA