Sıfır Atık Sergisi Taksim'de Ziyaretçilerini Bekliyor

Sıfır Atık Vakfı tarafından, dünyaya örnek bir çevre hareketine dönüşen sıfır atık vizyonu kapsamında hazırlanan "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık" sergisi ziyaretçilerini bekliyor.

Taksim Meydanı'nda düzenlenen sergi, Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan sıfır atık vizyonu kapsamında, atık yönetimi, kaynakların verimli kullanımı, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir yaşam anlayışını farklı deneyim alanlarıyla ziyaretçilere aktarıyor.

Sergiyi ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül, burada yaptığı açıklamada, İstanbul'da 1-7 Haziran'da ilk defa Sıfır Atık Haftası'nın kutlandığını, 1500'ün üzerinde etkinliğe milyonlarca vatandaşın katıldığını söyledi.

Gül, vatandaşların yoğun katılımıyla Sıfır Atık Festivali'ni takip ettiklerini belirterek, "Konserlerden atölyelere kadar bu anlamda çalışan diğer paydaşların, kurumların kendi yaptığı atölyeleri hemşerilerimize göstermeleri, onları deneyimlemelerine kadar 1,5 milyon civarında hemşehrimiz bu etkinliklere katıldı." ifadelerini kullandı.

Serginin Sıfır Atık Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Valiliğin destekleriyle gerçekleştirildiğine dikkati çeken Gül, "Takdir edersiniz ki sadece anlatarak, salonlarda konuşmakla bütün alanlara nüfuz edilemiyor. Çocukların, gençlerin, hanımefendilerin bunu görerek yaşamaları gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah bir sonraki seneye güçlü Türkiye ve güçlü etkinliklerle beraber bunların daha iyisini yapmış olacağız. Memnuniyetle şunu gördük, bir kültürün oluşmaya başlaması bu emeklerin boşa gitmediğini de göstermiş oldu." diye konuştu.

"Sergide gıda israfının bireylere, çevreye ve dünyaya verdiği zararları anlatıyoruz"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Emine Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin bu yıl itibarıyla Türkiye'nin 81 ili başta olmak üzere dünyanın 193 ülkesinde farklı farklı temsiliyetlerle anıldığını söyledi.

Haziranın başından beri açık olan serginin tanıtımını yapmak için bir araya geldiklerini belirten Ağırbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Burada dünyanın en büyük problemi olan gıda israfına dikkati çekmek istiyoruz. Sanayiden tarıma gıda israfı sergimize bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz. Yılda 8 milyondan fazla insanımız açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden hayatını kaybediyor. 800 milyondan fazla insanın ne yazık ki elektriğe erişimi yok. Günde 1 milyardan fazla öğün çöpe gidiyor. Bugün itibarıyla tutulan balıkların yüzde 35'i doğrudan çöpe gidiyor. Biz dünyadaki gıda israfına dikkati çekmek istiyoruz. Bu bağlamda burada oluşturduğumuz sergide gıda israfının bireylere, çevreye ve dünyaya verdiği zararları anlatıyoruz."

Metal emisyonundan karbondioksit ve kompost sürecine kadar geniş bir sergi hazırladıklarına değinen Ağırbaş, "Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığımızla COP31 bağlamında global bir kampanyaya imza atacağız. 10 yıllık bu kampanyayla beraber dünyadaki ülkelerden gıda israfını azaltmalarını isteyeceğiz. Sıfır Atık Vakfı olarak dünyaya gıda israfıyla alakalı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde yeni bir marka armağan etmiş olacağız." dedi.

Ağırbaş, dünyanın kaderine doğrudan etki edebilecek bir çalışmaya imza atacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte Sıfır Atık Vakfı olarak hem İstanbul Valiliğimizle hem de başka kurum ve kuruluşlarımızla, uluslararası partnerlerimizle çalışmalara devam edeceğiz. Bizim bir hayalimiz var. Daha yaşanabilir ve daha adil bir dünya istiyoruz. Bu hedefe durmadan, yorulmadan koşacağız. Bu bağlamda bütün İstanbullu hemşehrilerimizi Taksim Meydanı'ndaki bu sergiye davet etmek istiyoruz. Bu sergi önümüzdeki ay ortalarına kadar açık olacak. Sergide vatandaşlarımız gıda israfının çevreye verdiği, bireylere verdiği zararı detaylıca görebilecek."

Vali Gül ve Ağırbaş, konuşmalarının ardından sergi alanını gezdi.

Sergi

Sanayiden tarıma, gıdadan günlük yaşam alışkanlıklarına kadar geniş bir kapsamda tasarlanan sergi, ziyaretçilere sıfır atık yaklaşımını yalnızca atıkların azaltılması olarak değil, doğal kaynakların korunması, israfın önlenmesi ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefi doğrultusunda bütüncül bir bakış açısıyla sunuyor.

"Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık" sergisi 5 ana bölümden oluşuyor.

İlk durak olan "Karşılama Odası" ziyaretçileri küresel atık sorunuyla buluşturuyor. "Atık Problemi Duvarı" uygulaması, LED ekranlar aracılığıyla dünya genelindeki atık sorununa ilişkin çarpıcı verileri aktarırken, "Dokunmatik Veri Duvarı" interaktif yapısıyla ziyaretçilere detaylı bilgi edinme imkanı sağlıyor.

"Sonsuzluk Odası" atık konusunu tarım, sanayi ve gıda başlıkları üzerinden ele alarak ziyaretçilere üç boyutlu bir deneyim sunuyor. Böylece "Atık bir son değildir, değişim sizlerin elindedir." mesajıyla bireysel katkının önemine işaret ediliyor.

Serginin "Gıda Atığı" bölümü, gıda israfının küresel boyutunu, çevresel etkilerini ve toplumsal sonuçlarını ele alıyor. Bu bölümde üreticiler, sanayi kuruluşları, perakende sektörü, kamu kurumları ve bireyler başta olmak üzere tüm paydaşların gıda israfının azaltılmasındaki sorumlulukları aktarılıyor. Ziyaretçiler ayrıca kompost uygulamaları, gıdaların yeniden değerlendirilmesi ve evlerde uygulanabilecek israf azaltıcı yöntemler hakkında bilgi edinebiliyor. Bu bölüm, Sıfır Atık Hareketi'nin 9 yıllık gelişim sürecini anlatan özel bir film gösterimiyle tamamlanıyor.

"Tarım ve Sanayi Alanı", sıfır atık prensiplerinin üretim süreçlerinde uygulanmasına yönelik güncel çalışmaları ve dönüşüm örneklerini ziyaretçilerin dikkatine sunuyor. Bu bölümde kaynakların etkin kullanımı, atıkların azaltılması ve döngüsel ekonomi yaklaşımının farklı sektörlerdeki uygulamaları ele alınıyor.

Serginin son bölümü olan "Sıfır Atık Deklarasyonu ve COP31 Tanıtım Alanı", ziyaretçilere küresel iklim gündemi ve sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında bilgi veriyor. Ziyaretçiler, bu alanda Sıfır Atık Deklarasyonu'nu inceleyerek imzalayabiliyor, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir süreç olan COP31'e ilişkin bilgilere erişebiliyor.

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde küresel bir çevre hareketi haline gelen sıfır atık yaklaşımı, bu sergi aracılığıyla toplumun tüm kesimleriyle buluşarak daha temiz, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir gelecek için farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.