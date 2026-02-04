SunExpress, Suriye uçuşlarına başlıyor

TÜRK Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Suriye uçuşlarını Mart ayı itibarıyla başlatacağını açıkladı. Havayolu şirketi Antalya ve İzmir çıkışlı olarak Şam ve Halep'e uçuş gerçekleştirecek.

SunExpress, 7 Mart itibarıyla Antalya'dan Şam'a Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada üç kez, 11 Mart'tan itibaren ise Antalya'dan Halep'e Çarşamba ve Cumartesi günleri haftada iki kez direkt uçuş düzenleyecek. İzmir çıkışlı uçuşlar ise 8 Mart itibarıyla başlıyor. Havayolu, İzmir'den Şam'a Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri haftada üç kez, Halep'e ise Cuma ve Pazar günleri haftada iki kez aktarmasız olacak. Şirket, Türkiye- Suriye uçuş programı kapsamında Antalya ve İzmir çıkışlı doğrudan uçuşlarla yolculara daha kısa seyahat süreleri ve planlama kolaylığı sunarken, bölgedeki hava ulaşımına da katkı sağlamayı hedefliyor.