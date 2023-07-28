Sultangazi'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangına İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor
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Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangının çevredeki konutlara sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.
Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin 19 araç ve 60 personelle yangına müdahalesi sürüyor.
Yangının çevredeki konutlara sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.
Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel