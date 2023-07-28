Sultangazi'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangına İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangının çevredeki konutlara sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.