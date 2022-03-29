Sultan'ın yüzüne kimyasal madde atan firari eski sevgilisi tutuklandı

ANKARA'da, eski kız arkadaşı Sultan S.'nin yüzüne kimyasal madde attığı iddiasıyla hakkında 21 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldıktan sonra verilen ev hapsi kaldırılınca firar eden Soner Bolat, yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bolat, 4 suçtan hakimlikçe tutuklandı.

Sultan S., gördüğü şiddet nedeniyle 4 yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı Soner Bolat'ın bir araya gelme isteğine olumsuz cevap verdi. Bolat, bunun üzerine 5 Ocak'ta işe giderken Sultan S.'nin yolunu kesip, silahla tehdit etti. Bolat, kaçmaya çalışan Sultan S.'yi yakalayıp, öpmeye çalıştı ve ardından yakındaki çocuk parkına götürdü. Bolat, burada Sultan S.'nin yüzüne, cebinden çıkardığı şişede bulunan kimyasal madde lavabo açıcıyı attı. Sultan S., Bolat'ın elinden kurtularak hastaneye gitti ve aynı zamanda şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Soner Bolat, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROLÜ KALDIRILINCA FİRAR ETTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Soner Bolat hakkında 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' ve 'silahlı tehdit' suçlarından 21 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanık Bolat, iddianamenin kabul edildiği Ankara 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne avukatı aracılığıyla başvurarak, çalışamadığı ve hayatını idame ettiremediği için konutu terk etmeme adli kontrolünün kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, sanığın talebini kabul ederek, adli kontrol tedbirini kaldırdı. Adli kontrolü kaldırıldıktan sonra firar ettiği belirlenen Bolat hakkında mahkemece yakalama kararı çıkarıldı

YAKALANDI, TUTUKLANDI

Soner Bolat, dün akşam Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen Bolat, Ankara 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki sorgusunda, "Evlenmeyi düşündüğüm kişiydi. Benden ayrıldıktan sonra da bana umut verici davranışlarda bulundu. Olay günü tesadüfen karşılaştık. Konuşmak istediğimi söyledim. Parka zorla götürmedim. Benim yanında lavabo açıcı vardı. Onu masaya koydum. Birden eline vurdum. Elim şişeye çarpınca içindeki onun ve benim yüzüme geldi. Hemen onun yüzünü yıkadım. Ben kesinlikle onu 'Yüzüne kezzap atacağım' diye tehdit etmedim. Zorla kimseyi öpmeye kalkmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Üzerinde bulunan tabancanın da kurusıkı olduğunu söyleyen Bolat, 'kasten yaralama', 'cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'silahlı tehdit' suçlarından tutuklandı. ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE Özkan ARSLAN/ ANKARA, (DHA)-