Su Ürünleri Üretiminde Planlı Yaklaşım Artıyor

6 Nisan 1920

1- Su ürünlerinde üretim planlamasında olan tür sayısı 16'ya çıktı

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:

"Su ürünlerinde üretim planlamasında olan tür sayısı 16'ya çıkarak su ürünleri üretimimizin yüzde 80'inden fazlası planlı üretim kapsamına alınmış oldu"

"Su ürünleri üretim planlaması sürecinin her aşaması etkin saha denetimleri, karaya çıkış noktaları ve elektronik izleme sistemleriyle takip ediliyor"

2- Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin ekonomiye katkısı yıllık 3 milyar dolara yaklaştı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar:

"Türkiye, bugün dünyada uluslararası öğrenci hareketliliğinden en fazla istifade eden 10 ülke içerisinde 7'nci sıradadır. Bu öğrencilerin ülkeye bıraktığı döviz, 3 milyar dolara yaklaşmaktadır"

"Yeni dönemde uluslararası alanda üniversitelerimizin yurt dışındaki akademik birimlerini açmaya devam edeceğiz. Şu an Mısır, Ürdün, Irak ve diğer birkaç ülkeyle görüşmelerimiz devam etmektedir"

3- İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 dijital içeriğe müdahale edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Medya Çalışma Grubu ve Çocuk İçin Dost Uygulamalar ihbar hattı üzerinden çocukların sanal ortamda karşılaşabilecekleri siber zorbalık, uygunsuz içerik, kişisel veriler ve mahremiyetin ihlali gibi içerikler yakından takip ediliyor

Yürütülen çalışmalar kapsamında bu yıl 272, 2017'den bugüne kadar da 2 bin 704 zararlı içeriğin durdurulması sağlandı

4- Kırtasiye ürünlerinde ağır metal ve kimyasal madde testlerinin yapılmış olması önem taşıyor

Türk Standardları Enstitüsü laboratuvarlarında, çocukların doğrudan temasta bulunduğu okul malzemelerindeki ağır metal ve kimyasal madde riski araştırılıyor

TSE Uzmanı İrem Tezcan:

-"CE ve TSE işaretli kırtasiye ürünlerinin alınmasına dikkat edilmeli, çocuğun yaşına uygun ürünler tercih edilmelidir"

5- Balık stoklarının korunması boy sınırı ve bütüncül yaklaşımla mümkün olacak

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi ve Yönetimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taner Yıldız:

"Yavrular stoka katılmadan avlarsanız stok, her yıl giderek küçülür, aşırı avcılık dediğimiz tam olarak budur"

"Ekosistem temelli yaklaşım, kota uygulamaları ve gözlemci sistemleriyle desteklenerek, balıkçılar, bilim insanları ve karar alıcılarla birlikte bütüncül bir deniz yönetimi çerçevesinde uygulanmalıdır"

6- Tatilden dönüşte verimlilik için işveren ve çalışanlara "altın" tavsiyeler

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mert Akcanbaş:

"İşverenler, tatilden yeni dönmüş elemandan yüksek performans beklememeliler. Tatilden dönen çalışanlardan hemen fazla mesai yapmalarını istememeliler. Günlük yaşam dengelerini tekrar kurmalarına izin vermeliler"

Uzman klinik psikolog Dilara Boztepe:

"Adaptasyon sürecinde zorluk yaşayan çalışanlar, bunu özel hayatlarına da yansıtabiliyor. Başta öfke kontrol bozukluğu olmak üzere bu normal sorulara karşı bile tahammülsüzlük, iletişim kurma isteğinin azalması, aile ve arkadaşlık ilişkilerinde daha geri plana çekilme ve kendini izole etme şeklinde görülebiliyor"

7- Brent petrol üç aylık yükselişin ardından ağustosta 4 dolardan fazla düştü

ABD'nin Hindistan'a yönelik gümrük vergilerini yüzde 50'ye çıkarması ve yaz seyahat sezonunun bitişiyle talep zayıflığına ilişkin endişelerin etkisiyle Brent petrol ağustosu yüzde 6 değer kaybıyla kapattı

Washington Arap Körfez Ülkeleri Enstitüsü Misafir Öğretim Üyesi Kate Dourian:

"Yılın son aylarında arz fazlası oluşması halinde fiyatlarda zayıflama görülebilir"

Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi:

"Fiyatların dar bir bantta seyretmesini bekliyorum, 70 dolar yerine 50 dolara doğru gerileme ihtimali daha yüksek görünüyor"

8- Emtia piyasalarında geçen hafta değerli metaller parladı

Tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını 3 bin 448,21 dolardan yapan altının onsu, dolar endeksindeki zayıflama ve Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişelerle 3 bin 453,88 dolara çıkarak 22 Nisan'daki rekorun ardından en yüksek seviyesini gördü

