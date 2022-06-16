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Stoltenberg: Madrid zirvesi, dönüştürücü bir zirve olacak

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Stoltenberg: Madrid zirvesi, dönüştürücü bir zirve olacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ortak basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, "Madrid zirvesi, güvenliğimiz için çok önemli bir zamanda dönüştürücü bir zirve olacak" dedi.

Stoltenberg, yapılacak toplantının NATO Madrid Zirvesi için bir hazırlık olacağını ifade ederek, "Bu, güvenliğimiz için çok önemli bir zamanda dönüştürücü bir zirve olacak. Daha tehlikeli bir dünyada caydırıcılığımızı ve savunmamızı nasıl güçlendireceğimize dair önemli kararlar alacağız. Ukrayna için kapsamlı bir destek paketi üzerinde anlaşacağız. Stratejik olarak NATO'yu nasıl daha da modernize edeceğimiz konusunda anlaşacağız" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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