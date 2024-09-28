Türkiye İş Bankası'nın 100. Yıl Konferansında Wozniak ve Sancar'dan Önemli Mesajlar

TÜRKİYE İş Bankası'nın, 100'üncü kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlediği 'Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış' başlıklı uluslararası konferansı Apple'ın kurucularından Steve Wozniak ve Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın konuşmalarıyla sona erdi. Steve Wozniak, "Ben yapay zekanın y'sine inanıyorum. Yapay zekanın bir zekası yok. Aslında bir beyin inşa etmeye çalışıyoruz. Yapay zeka çok güzel sonuçlar yaratabilir ama eyleme geçmeden önce bunu yöneten hep insan olmalı" dedi. Aziz Sancar ise "Erkekler kadar kızlarımızı da mutlaka okutmalıyız. Çocuklarımıza çok erken yaşlarda deney yapmayı öğretmeliyiz. Bilim insanları dinden ve politikadan uzak olmalı. Liyakata dayalı fırsat yaratmak çok önemli" diye konuştu.

Apple'ın kurucularından bilgisayar bilimcisi Steve Wozniak, konferansta 'Yeni Çağı Anlamak' konulu konuşmasında, artık her alanda büyük etkiye sahip teknolojideki gelişmelerle dünyanın sürekli bir değişim içerisinde olduğunu söyledi.Birçok şirketin CEO'sunun teknoloji çağında bu değişimi yönetmeye çalışırken aynı zamanda şirkete para kazandırmakla meşgul olduğunu ifade eden Wozniak, "Bugünkü süreçle yarın belki başka bir yöne gidilecek. Teknolojideki değişimle birlikte dünyada kültürel değişiklikler oluyor. Halka açık şirketlerin sahipleri aslında hisse sahipleri… Hisse sahipleri de 'hissemiz yükselsin' istiyorlar. O yüzden CEO üzerinde çok büyük baskı var. Ama Yönetim Kurulu, 'gelecekte şöyle yapmalıyız, böyle yapmalıyız' diyebilir ve yeni teknolojilere bakabilir. Bunu CDO'lar (Chief Destructive Officer-Baş Yıkım Yöneticisi) ile yapabilirler. CDO'lar CEO'ya bağlı olmamalı" diye konuştu.

Steve Wozniak, yapay zekayla ilgili değerlendirmelerini paylaşırken de şunları söyledi:

"Ben yapay zekanın y'sine inanıyorum. Yapay zekanın bir zekası yok. Aslında bir beyin inşa etmeye çalışıyoruz. Bir beyni bir devre gibi kurmayı yeterince bilmiyoruz. Yapay zeka, buna bir cevap getiriyor. Başkasının sesini taklit ediyor, bazen olmayan şeyleri aktarıyor, uyduruyor. O zaman yapay zekanın ürettiklerinin doğru olduğunu nasıl bileceğiz? Hayatım boyunca her şeyi yapmaya çalışırken en tepede dürüstlüğü tuttum. Yapay zekaya güvenmek zor. Yapay zeka çok güzel sonuçlar yaratabilir ama eyleme geçmeden önce bunu yöneten hep insan olmalı. 'Bir sonraki adımda dünya için nasıl daha iyi işler yapmalıyım, ne yapmalıyım'ı bilmiyor. İnsan olarak yapay zekayı kullanmalıyız. Gerçekten çok dikkatli olmamız gereken bir araç. Burada nihai sonuç insandan gelmeli."

Yapay zekaya şüpheyle baktığını ifade eden Wozniak, "Teknoloji dünyası sürekli 'yeni bir şey üretelim, yapalım' güdüsüyle çalışırken bu alanın düzenlenmesi gerektiği görüşündeler ancak bunu sadece söylüyorlar. Eğer bir şirket, yapay zekayı markasına yerleştirmişse, yapay zekayla ilgili ürünler üretmişse etrafında bununla ilgili olumsuz bazı şeylerin olmasını istemez" dedi.

'YAPAY ZEKA HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRABİLİR AMA İNSANIN DUYGUSU ÇOK ÖNEMLİ'

Wozniak, yapay zeka ürünleriyle ilgili o ürünün nasıl geliştirildiğiyle ilgili bilgi sahibi olmanın, yapay zekayla ilgili mantık kurabilmenin önemine dikkat çekerken, "Diyelim ki yapay zekadan bir şey okudunuz, yapay zekanın o bilgiyi, internetin neresinden aldığını göstermesi gerekir. Henüz böyle bir güvenceye sahip değiliz. Yapay zeka, düşünemediği için dünya için yeni şeyler getirebilme kapasitesine henüz sahip değil. Tıpkı bilgisayarlar gibi hayatımızı kolaylaştırabilirler. Ama bence insanın duygusu çok önemli. Bir şirketle ilgili hangi konunun önemli olduğu, şirketin nasıl bir politika takip edileceğine bence insan duygusuyla karar verilmeli. Yapay zeka bunu yapamaz" diye konuştu.

'KUANTUM, UMUTLA BEKLEDİĞİMİZ BİR TEKNOLOJİ'

Girişimcilikle ilgili değerlendirmelerini de aktaran Wozniak, neredeyse her girişimcinin başkasının işine yarayan bir şey üretmeye çalıştığını söyleyerek, "Genel talebe karşın o ürettikleri şey işe yarıyor mu? Bu çok önemli… Bir şirket kurmak için sadece girişimci olmak yetmiyor. Pazarlamayı da bilmeniz, çok iyi bir mühendisle çalışmanız gerekiyor. Eğer bu alanlarda iyi isimlerle çalışmıyorsanız o işe girişmeyin. 'Benim arkadaşlarım var, o işi kotarırım' diyerek o sulara atlamayın. Profesyonel düşünmek ve hareket etmek lazım" yorumunu yaptı. Wozniak, uzun zamandır gündemde olan kuantum fizikle ilgili de, "Kuantum, hepimizin umutla beklediğimiz bir teknoloji. Kripto dünyasında işe yarayabilir" dedi.

SANCAR: KIZLARIMIZI MUTLAKA OKUTMALI, ÇOCUKLARIMIZA ERKEN YAŞLARDA DENEY YAPMAYI ÖĞRETMELİYİZ

Ekonomi ve bankacılık konusunda bilgi sahibi olmadığını ancak bu konferansa davet edildiğinde konuyla ilgili araştırmalar yaptığını söyleyen Nobel Ödüllü Biyokimyager Prof. Dr. Aziz Sancar, "Ben gerçekten çok çalışırım. Gençken 18 saat çalışırdım hala da geç saatlere kadar çalışırım. Öğrencilerimi de öyle çalışmaya zorluyorum. Hatta sabah 9'da gelip akşam 5'te eve gidenlere 'Bankacı saatlerinde çalışıyorsunuz' diyorum" diye konuştu.

Dünya hakimiyetinin 1800'lü yıllarda İngiltere'de olduğunu, 2'nci Dünya Savaşı'nın ardından ABD'ye geçtiğini, şimdi ise Çin'in hakimiyet kurmaya başladığını belirten Sancar, geniş Türk dünyasının da dünyanın büyük bir sathını teşkil ettiğini, gerek yüzölçümü gerekse doğal kaynaklar bakımından Çin ile benzer seviyede olduğunu söyledi. Sancar, kendisinin Nobel ödülü kazandığı yıl, Çin'in de ilk defa bilimsel bir konuda Nobel ödülü aldığını belirterek, 1970'lere kadar bilim alanında Türkiye'nin Çin'den daha ileri olduğunu; şu anda ise Çin'in ABD'nin dahi önüne geçtiğini aktardı.

Prof. Dr. Sancar, özellikle geniş Türk dünyasına yönelik olarak, bilimsel çalışmaların nasıl yürütülmesi gerektiğine ilişkin şu tavsiyeleri paylaştı:

"Temel bilimi bilmek çok önemli. Temel bilim olmadan uygulamalı bilimi alıp kopyalayarak önderlik yapamayız. Erkekler kadar kızlarımızı da mutlaka okutmalıyız. Çocuklarımıza çok erken yaşlarda deney yapmayı öğretmeliyiz. Din ve bilim karıştırılmaz. Bunları tamamen ayrı tutmalıyız. Bilim insanları dinden ve politikadan uzak olmalı. Liyakata dayalı fırsat yaratmak çok önemli. Her şeyin likayata bağlı olması gerekir. Son olarak bilim yapan insanlara 'Şunu yap, bunu yap' demeyeceksiniz. Gerçek bilim insanları adanmış insanlardır. Bir şeyi merak eder, onu çözmek isterler, ne para ne şöhret beklerler. Bu gibi insanları rahat bırakın. 'Şunu çöz bunu çöz' demeyin."