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TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi

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TBMM'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılan ikinci ek zamma ilişkin görüşmeleri devam eden kanun teklifinin 7. maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddeyle SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış oranı yüzde 49,25'e yükseltildi. Kanun teklifinin kabul edilmesi halinde kısa sürede Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren çalışma hayatına dair kanun teklifinin, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılacak artışın yüzde 49,25'e çıkarılmasını düzenleyen maddesi kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağını duyurmuş, artış oranı yüzde 37,57'den yüzde 42,6'ya yükselmişti. Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ek zam daha yapılmış ve gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurmuştu.

TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi

MAAŞ ARTIŞINA İLİŞKİN MADDE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış oranının yüzde 49,25'e yükseltilmesine ilişkin 7. maddesi kabul edildi. Kabul edilen önergeyle söz konusu maddede yüzde 42,57 olarak yer alan SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25'e yükseltildi. Kanun teklifinin kabul edilmesi halinde kısa sürede Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi

BAKAN IŞIKHAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağını duyurmuş, artış oranı yüzde 37,57'den yüzde 42,6'ya yükselmişti. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ek zam daha yapılmıştı. Gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz." ifadeleriyle duyurmuştu.

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Ssk Zam Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Arzu Demir:

Emekli maasi asgari ücret altında ödenemez kanun maddesini geri istiyoruz.

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emrah kurt:

hayırlı olsun tüm emekli arkadaşlarımıza ek. 500 tl ile insanca yaşayabilirsiniz..

34
4
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Murat Ozgen:

Açlık sınırının 17,400 TL ye dayandığı yerde emekliye verilen bu zam insan onuruna yakışmamaktadır cumhuriyetimizin 100.yılında emekliler sefalete itilmiştir buda 2008 yılında mevcut iktidar tarafından çıkarılan 5510 yasadan kaynaklanmaktadır bir an evvel intibak yasası çıkarılmalıdır aylık bağlama oranları güncellenmelidir emekli bu ülkenin kalkınmasına katkı sağlamış insanlardır hayatının geri kalanını insan onuruna yakışır şekilde sürdürmesi gerekir emekliyi yük olarak görmek vicdansızlıktır

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Cengvan:

Kök maaş oyunları ile yüzde yüz zam gelse yinede 10 bin etmiyor ssk emekli maaşım.

12
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Muratmurat:

Ama Avrupa bizi kıskanıyor,Avrupalı emekli gelip bu ülkenin güzelliklerinden faydalanıyor kendi insanımız açlıga sefalete layık görülüyor bravo be

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Muratmurat:

Ne büyük zam ama,açlık sınırının bile altında,büyük milletiz vesselam

8
0
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Abdullah Deyerli:

50 yıl önceyi iyi hatırlıyoruz ama 5 gün sonrayı göremiyoruz ,sonra cenneti nasıl göreceğiz

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